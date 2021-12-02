“奥密克戎”为何让全球“一级戒备”

为防范新冠变异病毒“奥密克戎”毒株传播，多国近日对南非等非洲国家的航班和旅客实施入境限制，并升级防控措施。

图为11月29日，旅客在南非开普敦国际机场等待接受新冠病毒检测。

新华社发（弗克摄）

国际战“疫”行动

◎本报驻以色列记者 胡定坤

11月25日，南非报告发现新冠病毒突变毒株B.1.1.529，26日，世界卫生组织将其命名为“奥密克戎”。该毒株问世后，全球各国迅速开启“一级戒备”，美、英等国第一时间向相关地区发布旅行禁令，以色列甚至进入“封国”状态，全面禁止外国游客入境。

“奥密克戎”为何如此可怕？其传播速度有多快？诸多变异究竟意味着什么？能否突破疫苗防护？感染症状是否较轻？科技日报记者深度调研上述问题，希望找到更直接的证据，解开被无数传言笼罩的“奥密克戎”之谜。

传播速度有多快？

南非流行病应对与创新中心主任图里奥·德·奥利维拉称，“奥密克戎”似乎传播得非常快，两周时间即成为南非的主要流行毒株，其中疫情最严重的豪登省90%的病例感染均为该毒株。根据南非国立传染病研究所公布的数据，从11月23日至30日，该国单日新增确诊病例从868人迅速上涨到4373人，增长了4倍。传染病专家威兰德根据现有数据计算称，相比原始新冠毒株，“奥密克戎”的传染性高出5倍，而“德尔塔”仅高出70%。此外，根据比利时和我国香港地区“奥密克戎”感染病例的PCR检测结果，探测到病毒遗传物质所需的循环数较少，说明患者体内病毒载量很高，传染性较强。

诸多变异意味着什么？

根据基因测序结果，“奥密克戎”毒株刺突蛋白出现32处突变，“德尔塔”毒株该区域突变仅有9处。英国维康桑格研究所新冠病毒基因组学计划负责人杰弗里·巴雷特表示，32个突变中仅有1个可明确为无害突变，有9个曾在“德尔塔”等其他毒株中出现过，是明显的不良突变,可能提高病毒传染性或影响疫苗效果，还有11个新出现的突变，可能具有功能性但作用暂不明确。美国布鲁姆实验室研究认为，在刺突蛋白“受体结合域”的15处突变中，有多处位于抗体逃逸的“峰值位点”，其中4处严重影响抗体作用，4处中等影响抗体作用。而已经席卷全球的“德尔塔”的“受体结合域”上，一共仅有3处突变。

能否突破疫苗防护？

根据各国公开的病例显示，突破性感染是广泛存在的。博茨瓦纳最先发现的4名“奥密克戎”感染者全部完整地接种了疫苗（未披露疫苗种类）；香港发现的3名感染者全部完整接种了mRNA疫苗，其中两人在5—6月间接种了“复必泰”疫苗，1人在10月份刚刚完成“莫德纳”疫苗接种。11月30日，以色列两名医生确诊感染“奥密克戎”毒株，两人全部接种了辉瑞疫苗，且均接种了加强针。

目前，辉瑞、莫德纳等企业均在评估疫苗对新毒株的保护作用，莫德纳公司首席执行官斯蒂芬·班塞尔30日称，现有疫苗对“奥密克戎”的作用可能不像对“德尔塔”那样有效。

症状真的较轻？

日前，有报道引用南非医生安吉丽可·库切的观点称，“奥密克戎”感染者症状轻微。事实上，这一说法为“断章取义”。记者专门查阅了英国《每日电讯报》采访库切的报道原文，她在采访中称其治疗的病人是年轻人和一名6岁的儿童，总数为“两打”左右，她说这些病人症状轻微，但其担心未接种疫苗的老年患者感染新变种后可能出现严重症状。美国传染病专家埃里克·费格尔·丁认为，南非“疫情中心”豪登省因新冠导致的每周新增住院人数在两周时间内翻了5倍，由136人飙升到647人，根据这一指标，不能低估感染“奥密克戎”的病情严重程度。