我国完成新冠疫苗全程接种超十一亿人（国务院联防联控机制发布会）

本报北京11月30日电 （记者杨彦帆）11月30日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步做好新冠疫苗接种有关情况，并答记者问。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，截至11月29日，全国累计报告接种新冠疫苗249981.3万剂次，完成全程接种的人数超过11亿人，达到111050.6万人。

米锋表示，全球新冠肺炎新增确诊病例仍在增长，日新增确诊病例接近上一轮疫情高峰水平，加上奥密克戎变异毒株在有些国家和地区扩散，我国外防输入压力持续加大。11月以来，我国新增本土确诊病例大部分集中在边境和口岸城市。要坚持“外防输入、内防反弹”的总策略毫不动摇，最大限度减少疫情对经济社会的影响。要加快老年人和3—17岁人群疫苗接种，推进重点人群加强免疫工作。

近期，内蒙古呼伦贝尔市发生本土聚集性疫情。国家卫健委疾控局二级巡视员崔钢介绍，截至11月29日24时，本次疫情累计报告感染者42例，其中内蒙古呼伦贝尔市39例、内蒙古通辽市2例、黑龙江齐齐哈尔市1例。病毒基因组测序结果显示，本次疫情与既往本土疫情均无关联，是一起新的境外输入源头引发的疫情，相关排查工作正在进行中。

“按照知情同意自愿原则，目前各地区正在稳妥有序推进老年人新冠疫苗接种工作。截至11月29日，我国60岁以上老年人新冠疫苗接种覆盖人数达21517.9万人，其中完成全程接种20631.7万人。”崔钢说，针对老年人基础性疾病较多、抵抗力较弱等特点，要求各地接种前认真执行健康状况询问和接种禁忌核查，同时优化接种服务，要求各地充分发挥老年人健康管理档案作用，做好摸底准备工作。崔钢表示，进一步强化疫情防控措施，重点要从工作机制、监测预警、“人”防、“物”防4个方面加强工作力度。

国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长、国家卫健委科技发展中心主任郑忠伟说，相比而言，我国老年人群的新冠疫苗接种比例较低，部分省区市80岁以上老年人群接种率不足30%，70岁以上老年人群接种率不足50%，但其感染新冠病毒后发生重症和死亡的风险很高。“我国目前使用的新冠疫苗，按照相关审批要求，在获得有关机构批准附条件上市或紧急使用前，均开展了包括老年人群在内的全人群的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期临床试验，显示疫苗具有良好的安全性。”郑忠伟说。

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆指出，居住在偏远地区的老年人应该通过接种疫苗，预防新冠肺炎，预防重症、减少死亡的风险。如果老年人有基础性疾病，建议在平稳期进行接种，如果拿不准建议咨询接种医生或者临床医生评估。

针对近期公众关心的奥密克戎变异株，中国疾控中心病毒病预防控制所所长许文波表示，南非地区奥密克戎变异株感染病例数激增以及对德尔塔变异株的部分取代，提示其潜在传播力明显增强。

《 人民日报 》（ 2021年12月01日 14 版）