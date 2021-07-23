2021澳优能立多新品发布暨经销商大会举行

7月22日，“向优向上 睿在中国”2021澳优能立多新品发布暨经销商大会在北京雁栖湖国际会展中心举行。澳优能立多推出了全新优系列，进一步扩容自身多元化产品阵营。

中国乳制品工业协会理事长吴秋林表示，作为中国乳业的先锋品牌，澳优充分利用国际乳品资源，走出了一条与众不同的发展之路。澳优能立多坚持以质量为根本，以创新为驱动，以振兴民族乳业为己任，在行业、在消费者心中树立了很好的口碑。当前中国乳业正处于加快转型升级的大潮中，以澳优能立多为代表的优质乳企更应发挥引领作用，加强科技创新，推动中国乳制品行业走进高质量发展的新时代。

中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清在致辞中表示，希望澳优能够继续发挥布局优势，延伸产业价值链；发挥研发优势，强化提升原创能力；发挥品牌优势，扩大国际影响力，在国际乳品行业持续扩大品牌影响力和知名度，唱响中国企业的担当。

澳优中国区首席运营官兼能立多公司总经理邓慎恢表示，未来，澳优能立多将积极拥抱国产奶粉增长新机遇，在品牌力、渠道力、服务力、产品力、组织力等方面持续发力，向内夯实根基，向外共建生态。