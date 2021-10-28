伊利战略入股澳优乳业 

10月27日，伊利股份发布公告称，拟通过全资子公司香港金港商贸控股有限公司（以下简称金港）战略入股澳优乳业，进一步加码婴幼儿配方奶粉和营养食品领域。

公告显示，金港将以10.06港元/股的价格购买原股东持有的5.31亿股澳优股份，占澳优已发行股本的30.89%。此外，澳优还将以10.06港元/股的价格向金港定向发行0.9亿股新股。交易完成后，伊利股份全资子公司金港将持有6.21亿股澳优股份，占澳优已发行股本的34.33%，成为其单一最大股东。

伊利集团董事长潘刚

在伊利集团和澳优乳业战略合作签约仪式上，伊利集团董事长潘刚表示：“澳优和伊利是有着很多相似点的企业，我们认同澳优乳业的企业文化、战略布局，也十分认可澳优的核心团队。未来，伊利将充分发挥在规模、品牌、渠道、产业链等方面的优势，赋能澳优的长期健康发展，并与澳优携手开拓奶粉、乳制品乃至健康食品行业新格局和新可能，实现共同的产业梦想。”

澳优乳业董事长颜卫彬

澳优乳业董事长颜卫彬表示：“伊利是率先跻身全球乳业第一梯队的中国企业，是我们的榜样和骄傲，对于澳优来说，引入伊利这样的战略投资者，不仅是产业链的协同和赋能，更是管理和战略的赋能。我们看重伊利业的实力，也更理解了伊利为什么在他的带领下闪耀全球。我相信，此次战略入股，无论是对两家企业本身，还是推动世界乳业及营养业发展都将产生重大影响。”

分析人士指出，伊利和澳优的联姻可以说是一次战略双赢。伊利股份是乳业全品类、全产业链的龙头企业，并已进军健康食品领域。澳优乳业则是近年来快速成长的国际化婴幼儿配方奶粉及营养健康公司。双方在供应链、渠道、产品布局等方面的确有不少可以优势互补和高效协同的地方，两家联手将加速中国乳业向“大健康”升级的步伐。

伊利提出了“2025年全球乳业前三”“2030年全球乳业第一”的中长期战略目标，并围绕目标加速完善产业布局，优化产品结构。这其中，婴幼儿配方奶粉这一细分领域以其高增长和高价值，存在着巨大机会，这也将是未来伊利重点发力的一个赛道。

作为婴幼儿配方奶粉市场的头部企业之一，澳优把握住了羊奶粉市场的发展机遇，以差异化的羊奶粉为突破口，快速成长为产品阵营覆盖婴幼儿配方奶粉、营养品等品类的国际化乳品公司。此次交易完成后，对于澳优而言，伊利的全产业链竞争优势及丰富的管理经验都将成为其长期健康发展的重要助力。而澳优的稳健增长有利于伊利快速完成奶粉行业的战略布局。以婴幼儿配方奶粉特别是羊奶粉领域为起点，双方将在原料采购、营销模式、区位、研发等方面实现优势互补，从而强化双方在各自市场领域的竞争优势。而随着战略合作的持续加深，双方还有望在多个领域持续深化合作，进一步扩大协同、互补优势。

值得注意的是，澳优不仅在婴幼儿配方奶粉领域具有较强竞争力，其还在营养品领域进行了全方位布局。资料显示，澳优多年来深耕保健品、益生菌、特殊医学用途食品，逐步成为了覆盖全年龄、全生命周期的高端营养品及营养健康服务公司。而伊利正在向健康食品集团迈进，双方在大健康这个新蓝海中，有着优势互补和协同空间。双方优势资源整合后，伊利将进一步打通营养品赛道。