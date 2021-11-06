伊利亮相第四届进博会 聚全球智慧增强中国乳业国际竞争力

11月5日，第四届进博会在上海国家会展中心开展，伊利连续4次携旗下大洋洲乳业有限公司亮相这一世界级盛会，与各方共品全球创新成果，共享世界品质。

伊利集团旗下大洋洲乳业有限公司展台

伊利集团副总裁赵昕在接受媒体采访时表示，多年来，伊利在“成为全球最值得信赖的健康食品提供者”这一愿景指引下，以消费者为中心，持续整合全球资源，汇聚全球智慧，携手全球合作伙伴，在合作中创新，在创新中合作，助力“让世界共享健康”梦想早日实现。

洞察需求，掀起中国乳业消费新浪潮

伴随着新冠疫情的常态化，健康已成为中国乃至全球的行业发展关注重点。“十四五”规划明确提出要“全面推进健康中国建设”。作为健康领域的龙头企业，伊利深知乳业对人们营养健康的重要性，多年来，伊利“以消费者为中心”，搭建大数据雷达平台，洞察需求、收集反馈，不断满足消费者多元化、个性化、品质化需求。

目前，大数据雷达平台已覆盖数据源420多个，伊利通过大数据和算法预测未来可能流行的产品口味、营养功能，同时实时关注来自不同地区、不同人群对产品的反馈评价，并将这些需求与伊利产品研发有效结合，不断创新产品品类。如本次进博会伊利参展产品金典新西兰纯牛奶，就采用了全球首创的膜过滤技术，及国际先进生产线及加工设备，经28道工序缜密处理，全程无任何添加剂，最大限度地保留了纯牛奶天然营养和新鲜口味，满足了消费者对乳制品高品质的需求。

创新聚力，助推中国乳业迈向新台阶

伊利秉承“在合作中创新，在创新中合作”的理念，不断整合海内外人才、智力等资源，打造“全球智慧链”，用创新驱动中国乳业发展迈向新台阶。

在国内，伊利在内蒙古呼和浩特和北京、上海设立了创新中心；在欧洲，伊利与瓦赫宁根大学联手，建立伊利欧洲创新中心；在大洋洲，伊利携手新西兰林肯大学建立大洋洲创新中心。伊利持续开展全产业链创新合作，取得了丰硕的实际成效。截至2020年底，伊利全球专利申请总数、发明申请总量在世界乳业十强中排名第三，成为引领奶业振兴的创新高地。

伊利展示创新力量

合作赋能，推动中国乳业发展新高度

作为乳业龙头，伊利在发展过程中，始终帮助、带动产业链合作伙伴共同成长，实现互利共赢。2010年，作为伊利的合作伙伴，天辰牧场在伊利技术与资金的帮扶下，奶牛单产由开始的20多公斤提升到31公斤，牧场规模也由300头发展到近1000头，为几十户村民提供了就业机会。一直以来，伊利与农牧民建立了技术、金融、产业、风险等“利益联结”机制，推动全产业链发展形成合力，助力中国乳业发展迈向新高度。

消费引领、合作赋能、创新聚力，借助进博会这个大舞台，伊利交上了一份亮眼答卷。未来，伊利将继续发挥行业龙头作用，携手全球合作伙伴，深化全产业创新合作，增强中国乳业的国际竞争力，推动“让世界共享健康”的梦想早日实现。