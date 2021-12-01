南非医学专家：多数感染者症状较轻 奥密克戎毒株特性仍有待观察

南非多名医学专家近日表示，临床观察发现，感染新冠变异病毒奥密克戎毒株的患者通常症状较轻，几乎没有重症出现。但他们同时也强调，关于该毒株的特性还有待观察，目前下结论还为时过早。

在南非近期病例数飙升的豪滕省经营诊所的资深医生乌本·皮莱29日召开新闻发布会说，最近前来就诊的新冠患者数量虽然明显增加，但症状普遍较轻。他介绍说，多数患者都出现了类似流感的症状，比如干咳、发烧、肢体疼痛等，但住院病例并没有大幅增加。

南非医学协会会长安赫莉克·库切27日也表示，该国一线医生们普遍反映，感染奥密克戎毒株的患者通常症状较轻，目前为止几乎没有重症出现。不过她也表示，后续情况仍有待观察。

该国另一名专家、曾担任南非政府前期防疫工作首席顾问的萨利姆·阿卜杜勒·卡里姆则在29日另一场新闻发布会上说，现在仍不能确认感染奥密克戎毒株的患者都是轻症。

近期，南非报告发现奥密克戎毒株，同期该国新冠感染率急剧上升。南非总统拉马福萨28日晚发表电视讲话说，奥密克戎毒株有突变多和易被检测出的特点，但该毒株是否更易传播，会否增加痊愈者二次感染的风险、引发更严重的症状、影响疫苗效力等，还有待进一步研究。

拉马福萨说，当前预防感染的最重要手段依然是接种疫苗，南非现有41%的成年人接种了至少一剂疫苗，60岁以上人群中57%已经完成疫苗全程接种，但这依然不够，人们应马上行动起来接种疫苗。

拉马福萨指出，接种疫苗有助遏制疫情蔓延，降低病毒变异的可能性，因此“疫苗平等”至关重要。“疫苗不平等，不仅使那些没有获得疫苗的国家付出代价，还会威胁到全球应对这一流行病的努力。奥密克戎毒株的出现应该给世界敲响警钟，不能让疫苗不平等继续下去。”