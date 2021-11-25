吸电子烟或导致骨质疏松

科技日报北京11月24日电 （实习记者 张佳欣）近期，一项对5500多名成年电子烟使用者进行的新研究发现，使用电子烟与脆性骨折的患病率高相关，电子烟可能对骨骼健康有害，即便是年轻人也不例外。研究结果发表在22日《美国医学开放杂志》上。

脆性骨折被定义为由轻微创伤（如从站立高度或更低的位置跌落）导致的髋骨、脊柱或手腕的骨折。

电子烟自被推出以来，一直作为一种较传统香烟更为健康的替代品和戒烟辅助手段在市场上销售。它含有丙二醇、植物甘油以及不同水平的尼古丁和添加剂，会产生带香味的蒸汽。

此次，美国匹兹堡大学医疗中心调查人员对美国健康和营养调查2017—2018年的数据进行了横向分析。他们对5500多名美国成年男女进行了抽样调查，研究了电子烟使用与脆性骨折之间的关系。

结果显示，与不吸电子烟的人相比，电子烟使用者的脆性骨折患病率更高。研究人员还发现，与只吸传统烟的人相比，同时吸传统香烟和电子烟的人脆性骨折的患病率更高。

研究表明，随着时间的推移，年轻的电子烟使用者可能会增加患骨质疏松性骨折的风险。因此，调查人员建议医疗机构，应将电子烟视为脆性骨折的潜在风险因素，并建议将骨折风险纳入电子烟相关医保中。

研究人员表示，这是第一次调查电子烟使用与脆性骨折之间的关系。这一发现为研究人员、医疗政策制定者和烟草监管机构提供了数据，能让他们了解使用电子烟与骨骼健康下降的潜在联系。

在此之前，一些观察性研究已经报告了电子烟与各种疾病之间的联系，如慢性阻塞性肺病、冠心病和抑郁症等。