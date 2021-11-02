马耳他大学研制出可降解的骨骼支架

新华社讯 （记者陈文仙）马耳他大学日前发表声明说，该大学和马耳他国立圣母医院的团队联合研制出可降解、可定制的金属骨骼支架。

声明说，研究人员利用医学成像、3D打印和合金技术，成功研制出金属骨骼支架。这种支架植入患者体内后，随着时间的推移会逐渐被吸收和降解，最终可以让天然骨组织在支架的位置上再生。

治疗骨折、骨肿瘤等骨骼系统疾病的传统方法，一是骨移植，但需要从患者身体的其他部位截取骨组织，这对患者很痛苦；二是使用永久性金属植入物，但每次手术都会导致骨量减少。

马耳他研究人员首先对患者的骨骼和将要放置骨骼支架的区域进行CT扫描。数据输入计算机程序后，研究人员设计支架，再用聚合物材料3D打印出支架的模板。然后将特定配比的铁、锰和银等金属的粉末，通过烧结工艺覆盖在模板上，最终加工成可植入患者体内的骨骼支架。

声明称，研究人员已在猪骨上实验成功，正继续进行毒性和微生物测试，同时也在改进金属粉末配方，下一步将寻求开展临床试验。