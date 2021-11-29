直播预告：中老年眼病防控，中医有办法

随着我国老龄化社会的到来，信息化、数字化的提速，中老年人群对视觉质量的要求日益提升，中老年眼病防控可遵循“三早”“三防”“三治”原则。

12月1日15:00-16:00，人民日报社旗下新媒体平台“人民好医生”与国家中医药管理局办公室联合推出的“千名医师讲中医”系列直播将邀请北京中医药学会中老年眼病专委会主任委员、中国中医科学院眼科医院眼底病、青光眼科主任冯俊做客直播间，为大家详细讲解中老年眼病的防控知识，千万不要错过。

专家介绍：

冯俊，中国中医科学院眼科医院眼底病、青光眼科主任，博士研究生导师，博士后合作导师，中老年眼病专家，获国务院特殊津贴、德艺双馨“人民好医生”、首都“优秀名中医”称号。

国家中医药管理局重点专科负责人、世界中医药学会联合会眼科专业委员会副会长、中国中医药研究促进会眼科专业委员会副会长、中医药产教融合促进委员会眼科专业委员会副主任委员、中国中西医结合学会眼科专业委员会常委、中华中医药学会眼科分会常委、北京中医药学会中老年眼病专业委员会主任委员。

擅长：中医、中西医结合个体化方案早期干预及诊治中老年常见、疑难眼病：手术治疗白内障、青光眼；中医治疗视网膜静脉阻塞、息肉样脉络膜血管病变（PCV）、青光眼、黄斑变性、中渗、中浆、黄斑水肿、黄斑出血、黄斑前膜等黄斑疾病、糖尿病视网膜病变等眼底出血性疾病、缺血性视神经病变、视网膜动脉阻塞等缺血性疾病、视神经萎缩、麻痹性斜视、干眼症、葡萄膜炎、甲状腺相关眼病及其他疑难眼病。

如何收看直播：

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