钟南山：错误虚假信息传播得像病毒一样快

“错误的信息和虚假的信息的传播，就像病毒的传播速度一样快。”11月25日，2021中国网络媒体论坛主论坛在广州举行。中国工程院院士、共和国勋章获得者钟南山站在一个基层医生的角度发表了主题演讲。

他表示，在2020年1月抗疫开始时，中央政府坚持人民至上、生命至上的指导思想，制定了一系列新冠肺炎疫情的防控政策。这一系列的措施，很重要的是通过网络媒体大流量的宣传，正能量的宣传以及教育引导，使得老百姓自觉地参与和执行。

钟南山说，在新冠肺炎疫情获得初步控制以后，大规模的疫苗接种是建立群体免疫的基础。这不能强迫老百姓来做。通过媒体的正面宣传，科学的教育和基层的努力，广大老百姓积极主动地接种。到11月24日为止，完成两针全程接种的人数已经达到10.8亿，达到中国人口的76.8%。到今年年底，我们要超过80%的话，会为中国的群体免疫打下非常好的基础。

钟南山说，西方的国家有些人很注重所谓的人权，在新冠的形势下，他们有的人有不戴口罩的自由，有集会的自由，有不打疫苗的自由，这样造成了疫情不断地反复，出现大量感染者或者死亡病例。

“在与全球突发性公共卫生事件斗争的领域里，我们所讲究的最高人权就是生存权，而且是健康的生存权。”钟南山说，我们国家在生命至上的指导思想下，在强大媒体网络的推动下，大多数人是自觉地戴口罩，自觉地参与限制个人行动的一些活动，减少社会传播，自觉地配合核酸筛查和追踪密切接触者。

钟南山用数字说话：尽管个体是有些限制，但是我们国家成为世界上新冠患者人数最少的国家，患病率为8.9/100000，只有美国的1/1678；以及最低的死亡率，我们的死亡率是0.4/100000，是美国的1/606。据此，钟南山认为，我们需要的是集体的自由，社会的自由，国家的自由，只有有这些自由才会有个人的自由，而不是先想个人的自由。

对于网络带来的一些负面效应，钟南山也谈到，大流量的网络媒体也能推波负能量。错误的信息和虚假的信息的传播，就像病毒的传播速度一样快。网络媒体需要有责任和担当，在宣传正确主张的同时，需要注意避免传达错误的信息和片面的消息。网络媒体不应该对一些言论断章取义，掐头去尾，扩大不良的信息。