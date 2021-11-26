普惠健康险，是否值得买？（民生服务港）

近年来，北京、湖南、安徽等地都推出了城市定制型的普惠健康商业保险。这类保险参保门槛保费较低，投保便捷，吸引了不少消费者。一些读者很关心这类保险适合哪些人群？投保有何注意事项？

南开大学卫生经济与医疗保障研究中心主任朱铭来介绍，这类普惠医疗险不限制年龄户籍，不要求既往健康状况，允许“带病投保”，同时这类保险很多还覆盖了多种特药，突出普惠性，可以说是基本社保的延伸补充，尤其比较适合高龄人群和慢病人群投保。

但需要注意的是，这类保险都有一定的免赔额，且对于有既往症的人群来说赔付比例会比健康人群低。以北京普惠健康保为例，医保目录内，免赔额为承保期间当年的北京市大病医疗保险起付标准，报销比例为健康人群80%，特定既往症人群40%；医保目录外，报销比例为健康人群70%，特定既往症人群35%。朱铭来建议，推动普惠健康险持续健康发展，要加大宣传力度，参保人数足够多，才能有效地分散风险。此外，社保数据应更好地支持这类保险的设计与赔付。保险公司一定要保证账目公开，理赔公正透明，还可以设计多层次的产品体系，满足多元需求。

《 人民日报 》（ 2021年11月26日 18 版）