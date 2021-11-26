接种HPV疫苗不要错过最佳时间（养生杂谈）

天气渐寒之际，几则好消息让人心里暖暖的。

江苏无锡宣布今年12月起为初二学段女生提供2剂次HPV（人乳头瘤病毒）疫苗的免费接种；四川成都宣布将为13—14岁在校女生普遍接种HPV疫苗并提供补助；广东宣布明年9月起将为全省初一年级14周岁以下女生免费接种HPV疫苗……

这些消息刚出来，就在网上引发了一片支持点赞声——对这些地区的适龄女孩而言，HPV疫苗是一份精准而实在的礼物，它意味着宫颈癌防治的关口被进一步前移，威胁女孩健康的潜在风险将大大降低。

高危型HPV持续感染是宫颈癌发生的必要条件，而宫颈癌是世界公认威胁女性健康的主要“杀手”，是唯一病因明确、可防可控的癌症，目前可以通过接种HPV疫苗进行有效预防。按照世界卫生组织的倡议，女性在初次性行为之前全程接种HPV疫苗是预防宫颈癌的最好方法，青春前期即9—14岁是HPV疫苗的最佳接种年龄。

为提升适龄女孩HPV疫苗接种率，国家卫健委鼓励有条件的地区积极采用多种筹资模式，逐步开展HPV疫苗免费接种，为推广HPV疫苗接种探索适宜经验。当前，各试点地区已经陆续开始推进HPV疫苗免费接种工作，为其他地区起了良好的示范引领作用。

需要看到，我国人口众多，地区间经济与疾病负担能力存在很大差别，很难以一种模式来解决全部问题，以点带面或许是比较适合中国的推行方式。与此前多地开展HPV疫苗免费接种不同的是，成都选择了一种新的模式：对适龄在校女生由财政资金给予600元/人的疫苗接种补助，补助后的疫苗费差额和疫苗接种服务费（20元/剂）由受种者监护人承担。

模式不同，但殊途同归，各地根据自身实际情况，积极先行先试，同时探索对偏远山区、经济欠发达地区的综合支持，为将HPV疫苗纳入国家免疫规划积累经验，以期未来让更多适龄女性实现接种无忧。

值得注意的是，在HPV疫苗接种落地过程中，出现了“冰火两重天”的现象——九价疫苗“一苗难求”，二价和四价疫苗却常面临接种者犹豫、观望的尴尬。为何会出现这样的情况？目前，我国市场上供应的HPV疫苗主要有进口二价、四价和九价、国产二价。这里的“价”，指的是疫苗覆盖的病毒亚型的种类，“价”数越高，覆盖的病毒种类就越多，因此不少人抱定主意“非九价不打”。

其实，在临床评价上，二价、四价疫苗与九价疫苗的表现相当。早在2017年世界卫生组织就明确指出：“从公共卫生角度，二价、四价和九价疫苗在免疫原性，预防16型、18型（高危型）HPV相关宫颈癌的效力和效果方面无差别，三种疫苗都可预防大多数的相关癌症。”专家提醒，与其苦等求“全”，不如明智求“早”——HPV疫苗越早打免疫效力越好，盲目追求九价疫苗可能错过最佳接种时间。

去年11月，世界卫生组织提出了《加速消除宫颈癌全球战略》，这是包括中国在内的全球194个国家首次共同承诺要消除一种癌症。消除宫颈癌，多个地区已经迈出了可喜的一步，希望能继续发力，逐步扩大地域和年龄的覆盖面，让HPV疫苗这份礼物惠及更多适龄女性，让一个没有宫颈癌的未来成为现实。