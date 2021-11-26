上海昨日新增本土确诊病例3例 详情公布

据上海市卫健委官方微博消息，2021年11月25日0—24时，通过口岸联防联控机制，报告1例新增境外输入性新冠肺炎确诊病例。新增治愈出院3例，其中来自保加利亚1例，来自俄罗斯1例，来自巴布亚新几内亚1例。

该病例为中国籍，在泰国旅行，自泰国出发，于2021年11月23日抵达上海浦东国际机场，入关后即被集中隔离观察，其间出现症状。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

该境外输入性确诊病例已转至定点医疗机构救治，已追踪同航班密切接触者32人，均已落实集中隔离观察。

2021年11月25日0—24时，新增本土新冠肺炎确诊病例3例(11月25日已通报)。

病例1，34岁，常住福建厦门，11月12日自厦门前往北京，15日自北京抵沪，临时居住于浦东新区锦绣路香梅花园。25日上午，新冠病毒核酸检测结果为阳性，后经市、区疾控中心复核为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例2，32岁，家庭住址为浦东新区海阳路1080弄。25日上午，新冠病毒核酸检测结果为阳性，后经市、区疾控中心复核为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

病例3，31岁，家庭住址为青浦区赵巷镇业文路189弄。作为病例1、病例2的密切接触者，25日核酸筛查结果异常，后经市、区疾控中心复核为阳性。综合流行病学史、临床症状、实验室检测和影像学检查结果等，诊断为确诊病例。

上述3例确诊病例为朋友关系，在19-21日曾先后至苏州共同游玩，有较长时间密切接触史，有明确流行病学关联。

目前，已追踪到这3例病例在本市的密切接触者31人，均已落实集中隔离观察。对病例曾活动过的场所已进行终末消毒。

截至2021年11月25日24时，累计境外输入性确诊病例2453例，出院2388例，在院治疗65例。现有待排查的疑似病例4例。

截至2021年11月25日24时，累计本土确诊病例384例，治愈出院374例，在院治疗3例，死亡7例。现有待排查的疑似病例0例。

截至2021年11月25日24时，尚在医学观察中的无症状感染者0例。