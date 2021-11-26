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近年来，越来越多的智能产品及服务走进百姓生活，在为老年人提供高效便捷养老服务的同时，让居家养老、社区养老更有温度、更具品质。随着智慧健康养老产业链不断完善，下一步，应在提升养老服务资源利用效益、有效整合各方信息资源等方面持续发力。

只需轻声呼唤，智能音箱便能提供一系列生活资讯；手指一点，手机APP便能解读体检报告，给出健康建议；戴上智能手表，便能实时监测心率、睡眠等健康信息……近年来，随着物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展，越来越多的智能产品及服务走进百姓生活，在为老年人提供高效便捷养老服务的同时，让居家养老、社区养老更有温度、更具品质。

前不久，工信部会同民政部、国家卫健委联合制定了《智慧健康养老产业发展行动计划（2021—2025年）》（以下简称《行动计划》），针对老年人群多层次、多样化的健康养老需求，重点围绕技术创新应用、加大产品供给、数据平台建设、拓展应用场景等方面，进一步推动我国智慧健康养老产业发展。

近年来，我国智慧健康养老产业涌现出哪些新业态新模式？如何让更多老年人乐享智慧生活？记者采访了有关专家和企业。

产品服务不断丰富

试点示范作用凸显

早上7点，视频监护远在老家的年迈父亲；上午10点，语音定时播放少儿节目陪伴孙女；临近中午，一键下单预约“爱心驿站”外卖午餐……去年7月，一块小度智能屏的到来，让孙阿姨过上了智慧养老生活。

孙阿姨家住北京昌平区国风美唐社区，像她一样享受智慧养老的老年人，如今社区已有200多人。社区博爱养老驿站站长穆艳华告诉记者，看孩子、学跳舞、问养生，只要轻声一唤，智能音箱已经成为社区老人日常生活的“好伴侣”。

国风美唐社区里的养老生活是我国智慧健康养老产业快速发展的一个生动案例。“近年来，我国智慧健康养老产品和服务不断丰富，新业态持续涌现，智慧健康养老理念深入人心。” 中电科三所产业投资部主任吴昕表示。

产品服务更丰富多元。智能定位卡、动态心电记录仪、智能睡眠仪……面对老年人健康养老需求，国内企业推出了一批具备智能化、网络化特征的健康养老产品，在工信部、民政部、国家卫健委三部门先后发布的两版《智慧健康养老产品及服务推广目录》中，共收录了118项智慧健康养老产品、120项智慧健康养老服务，促进了智慧健康养老产品的普及应用。

试点示范作用更加凸显。目前，工信部联合民政部、国家卫健委，已开展了四批次应用试点示范工作，共遴选出167家示范企业，297个示范街道（乡镇），69个示范基地。天津、安徽、江西等省份也出台了智慧健康养老相关配套支持政策，示范带动和集聚效应已日益凸显。

“在技术和需求共同驱动下，信息技术、医疗健康、养老服务等产业资源加速整合，形成了较完整的智慧健康养老产业链。”吴昕说，产业快速发展过程中，涌现出一批具备较强实力的企业，共性技术研发、标准检测验证、人才培训等产业支撑能力正不断增强。

强化信息技术支撑

提升产品供给能力

业内专家认为，尽管产业发展突飞猛进，但随着人民群众对健康及养老的需求日益增长，社会中可供利用的健康及养老资源供给相对不足。以信息技术融合应用提升养老服务资源利用效率，成为破解养老服务供需矛盾的一把“钥匙”。

在新版《行动计划》中，将强化信息技术支撑、提升产品供给能力，列为推进产业发展的首要任务，明确提出要促进新一代信息技术在健康及养老领域的集成创新和融合应用，提升健康养老产品及服务的智慧化水平。这为推动产业创新发展、让更多老年人智享晚年提供了路径。

在采访中，记者发现，在健康养老的不同场景，涌现出很多新业态新模式。

“嘀嘟嘀嘟……”电脑界面上红色警报突然急速闪烁，系统显示3号房间的洗手间有老人发生意外。服务人员随即赶往现场，救起老人。这是前不久发生在江苏苏州斜塘街道区域养老服务中心的一幕，正是背后的毫米波雷达技术装置及时发现了摔倒的李奶奶，让危险化于无形。

“过去，一些养老机构往往配备紧急按钮，但紧急情况下老人可能无力按动，毫米波雷达技术实现了从被动报警到主动预警的转变，更好保护老人。”天与养老创始人卜江勇告诉记者，毫米波雷达技术多用于无人驾驶领域，经过与一家国内智能硬件设备公司进行技术合作，目前已能通过对老人的运动轨迹分析，实时感应心率、呼吸和睡眠情况，一旦发生意外，可以主动报警，并联动医院对老人进行救援。

如今，通过与智能硬件设备企业对接，更多辅助诊断、慢病管控、大病早筛、生活服务等方面的新技术经过打磨、改进、应用，进入养老领域，为老年人提供安全健康的照护服务。

“随着感知、高精度定位、健康监测等技术的发展，健康养老产品逐步向智能化发展。”中国电子技术标准化研究院主任孙齐锋介绍，智能可穿戴、健康监测、养老照护等多种智能终端设备投放市场并得到应用普及，将造福更多老年人。

深度利用信息技术

整合资源形成合力

养老产业成果显著的同时，也面临发展难题。

“一方面，信息化和智能化程度不够。未有效整合居家、社区和养老机构信息资源，健康数据的采集、存储和智能分析能力不足，难以适应市场发展。另一方面，当前产品和服务存在的适老化水平不一、供应不符合实际需求等问题也在一定程度上影响产业发展。”全国音视频标委会副秘书长赵晓莺说。

对此，《行动计划》提出，要做强智慧健康养老软件系统平台，实现数据的有效归集与管理。同时，鼓励企业研究健康养老数据挖掘理论与方法，运用数据安全技术，保障个人信息安全。

目前，一些地方和企业先行先试，通过整合老人、家庭、健康服务机构之间的信息，形成针对老年人的长期风控模式，为老年群体提供了更有针对性的养老服务。

在微信公众号一键预约体检服务后，便能自动收到体检报告。与以往不同，不仅报告可视化，还增加了一对一医生解读问诊服务……前不久，北京朝阳区的王先生给父母下单了互联网体检服务。

体检结束，服务不止。在平台后端，像王先生父母一样的上千万体检数据，经过用户授权及脱敏和结构化处理后，善诊信息技术有限公司自主研发出智能核保系统，可以向60岁以上人群提供专属的老年医疗险。“目前，我们正在加快针对老年人重疾及护理需求的创新型保险产品研发进度，不断丰富‘银发专属’保险产品的供给。”善诊创始人吴泓兴说。

在江苏丰县，依托大数据、人工智能等新技术，创新推出面向老年人的智能收件、审批等一系列智能化应用，老年人仅凭一套材料就能在人社局完成医保延缴、公积金提取等11个与退休养老相关的事项办理。

“人口老龄化是挑战更是机遇，深度利用包括大数据、云计算、物联网、人工智能等在内的信息技术，是推动养老产业发展、让更多老年人乐享晚景生活的重要因素。”高瓴创投相关负责人介绍。

“下一步，要继续引导企业在产品研发、业务推广和模式创新方面加大投入，加强产品及服务供需对接。探索开展智慧养老院建设，加强物联网、大数据、远程智能监控等新一代信息技术应用推广，提升老年人智慧化护理能力和水平。”赵晓莺说。

《 人民日报 》（ 2021年11月26日 14 版）