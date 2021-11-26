别让“美容医托”成为潜伏的威胁

秋实

“花钱变美，结果还变丑了。”颜值自评80分的小丹，大学毕业后积攒8万元进行美容整形，经过两次手术后，越来越觉得没脸见人，把社交活动减到最少。近日，小丹接受记者采访谈起整形经历时，满脑子都是“后悔”。本来小丹对做整形手术感到害怕，是“朋友的朋友”化解了小丹的疑惑，给她介绍美容医生。但她后来得知，这个“朋友的朋友”是一名“美容医托”。（11月25日《武汉晚报》）

“美容不成反变丑”的真实案例并不少见，而且套路也大同小异。在这起案例中，“美容医托友”在鼓动小丹做整形手术等方面发挥了关键作用。这种专坑熟人的“美容医托”是在身边潜伏的威胁，他们用朋友的关心和“过来人”的经验，引诱熟人上钩。

除了线下“美容医托”之外，线上“美容医托”也不少见。有职业医托表示，哪怕你在网上就美容整形留下只言片语，他们也会穷追不舍。“无论是谁，做美容手术前都要去网上做功课，这些人群就是营销重点，转化率相当高，效果很好。”

线上“美容医托”还在不断变换身份，因此更加难以识别和防范。在网络平台上发表美容日记、通过“过来人”编撰手术“种草帖”，将容貌出众与“高素质”“成功”等相关联，以及编造“整容改变命运”故事等，来制造“容貌焦虑”，培育医美需求。此外，美妆主播、颜值网红等在直播间引流，已成“美容医托”新的表现形式。由于一些主播拥有不少粉丝，其中不乏未成年人，使得直播间的“医托”更容易得手，社会危害更大。

治理医美乱象，主要针对医美从业人员。不过，“美容医托”在整个过程中所起到的作用也不容忽视。这些“医托”一直潜伏在我们身边，他们要么是我们身边的熟人，要么是网上的“红人”。“美容医托”是医美欺诈的重要一环，将这个环节斩断，治理医美乱象就会单纯和容易得多。