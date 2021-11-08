北京中医药学会中老年眼病论坛在京举办 确立中老年眼病防控原则

11月6日，由北京中医药学会主办，中国中医科学院眼科医院、首都医科大学附属同仁医院承办的北京中医药学会中老年眼病论坛2021暨第三届陆南山教授中医眼科学术思想研讨会在北京举办。本次论坛齐聚中、西医眼科、养生保健、内科、老年病科等各领域专家，聚焦中老年眼病的防控与诊治，共同分享、交流相关学术观点、理论与经验。

本次会议中，北京中医药学会副秘书长杨娜、中国中医科学院眼科医院党委书记高云对中老年眼病专委会的工作与成绩予以高度肯定，并对其远期发展规划、愿景表达了坚定的支持，希望该专委会做好定位，砥砺前行在健康中国建设中为中老年人眼健康及中老年眼病防控做出自己的贡献；扎实工作，开拓创新，把该专委会打造成该领域的“领头羊”，在全国发挥好引领与示范作用。

中老年眼病专委会主任委员冯俊做了“构建以危险因素管控病因规避病机干预为核心的中老年眼病防控体系”的主题发言，提出了中老年眼病防控三原则，即“三早、三防、三治”：“三早”即早预防、早筛查、早干预；“三防”即未病先防，既病防变，瘥后防复；“三治”即“治未病、治将病、治已病”。同时，冯俊还提出“预防为先，防治结合，政府支持，医患联动，社会参与”工作方针，拟构建政府、眼科专科医院、综合医院、社区卫生服务中心、媒体、多级联动的中老年眼病防控工程体系和“危险因素管控，病因规避，病机干预”为核心的中老年眼病防控体系。

会上，各位大会讲者紧扣中老年眼病防控主题，从防控模式、眼与全身病、养生保健、具体眼病防治各方面进行了学术交流与探索，形成了从宏观到具体的中老年眼病防控对策。与会专家们从医养结合角度，从老年病、眼与全身病角度探讨了中老年眼病的防治方法；论述了老年性眼病的中医、中西医结合治疗；探讨了中年人的眼病防控模式；对常见中老年眼病：青光眼、视网膜血管病、老年性黄斑变性、干眼症、炎性假瘤、屈光性眼病、白内障、老视等，从预防、筛查、中西医治疗各方面进行了细致、深入分析和讨论。