帮助重特大疾病患者走出“无钱看病”困境

近日，国务院办公厅印发《关于健全重特大疾病医疗保险和救助制度的意见》（以下简称《意见》），聚焦减轻重大疾病患者医疗费用负担，着眼于统一规范制度，健全相应保障机制，对增强医疗保障制度托底性功能作出安排部署。在科学确定医疗救助对象范围、强化三重制度综合保障、夯实医疗救助托底保障、建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制、引导社会力量参与救助保障等五个方面进行了规范。（11月20日《光明日报》）

看病面临哪些烦心事？有人认为专家号难挂；有人认为收费贵、负担不起；也有患者查出了“大问题”，担心不好治，落得人财两空。家庭条件不好的重特大疾病患者，则集这些烦恼于一身，他们不仅看病过程艰辛、诊疗的效果不理想，而且费用很难承受，往往借遍所有亲朋、变卖最值钱的家产，也筹不齐救命钱。

针对重特大疾病，目前已有一套保险与救助制度。基本医保、大病保险、商业健康保险、医疗救助、民政救济、社会慈善救助等，都发挥了较为显著的作用。但由于制度衔接不够严密，不仅容易出现“夹心层”，而且还广泛存在漏人、漏项等现象，重特大疾病患者能不能得到较好保障，有时得看情况、碰运气。

该《意见》理顺现有制度、增设新的措施，使各项保障能够无缝衔接。《意见》不仅强化了基本医保、大病保险、医疗救助三重综合保障的制度设计，而且按照“先保险后救助”的原则做好制度功能衔接。力求不漏一人、均衡发力，使惠民政策的阳光，照耀到每位重大疾病患者身上。

社会力量参与救助保障，也已涌现了诸多好做法。商业保险、互联网平台互助、网络众筹等，均成为重特大疾病患者获得救助的重要渠道，仅每年获得网络捐助的白血病儿童就不在少数。但社会救助也存在短板，有时还会引发争议，比如众筹平台“扫楼式”寻找求助者、善款使用不透明等，均备受诟病，社会救助力量也亟待规范。

引导慈善组织开展多种形式的大病救助，支持开展职工医疗互助，规范互联网平台互助，鼓励商业健康保险发展……《意见》推出的这些实锤举措，意在引导社会力量参与救助。更要看到，由于没有进入公众视野的患者极难得到网络捐助，一旦受到社会关注，所获网络捐助有时又远超治病所需，如此旱涝不均，导致部分患者只能无奈地通过极端方式来“搏出位”。该《意见》要求科学确定医疗救助对象范围，不仅可以规范政府救助行为，而且对于网络众筹等社会捐助也极具指导意义。

重特大疾病患者救助难度大、涉及范围广，无论保障网织得有多密，也会出现“漏网”的特例，夯实医疗救助托底保障，则能起到“捡漏”的作用，为保障增添最后一道屏障。建立健全防范和化解因病致贫返贫长效机制，则可将行之有效的临时举措升级为长效举措。五个方面的举措各有侧重，多项措施综合发力，将使重特大疾病患者无论现在还是将来，都能获得可靠保障。