小雪节气 养生注意“三宜三忌”

今年11月22日是冬季的第二个节气——小雪。小雪时节该如何养生？又有哪些养生禁忌呢？人民网记者就此采访了中南大学湘雅二医院中西医结合科主任医师张四方，从中医角度为您带来小雪节气养生攻略。

小雪节气养生“三宜”

宜润燥降火

小雪时节室内湿度较低，养生要遵循“秋冬养阴”“无扰乎阳”的原则，饮食宜选用温润益肾之品，如羊肉、牛肉、鸡肉、栗子、核桃、黑木耳等；还可选用莲藕鲤鱼汤、党参枸杞粥、益智仁粥等进行调养。

宜保暖壮阳气

小雪时节，要注意御寒保暖，防止感冒。冬季阴冷晦暗、光照较少，大自然处于“阴盛阳衰”的状态，常晒太阳能起到壮人阳气、温通经脉的作用，还有助于调节情绪，保持乐观。

宜适时而动

小雪时节不宜早晚运动，应在太阳出来后运动，以慢跑、瑜伽、太极拳等温和的有氧运动为主。体质虚弱容易感冒的人，应避免大汗淋漓。

小雪节气养生“三忌”

忌紧闭门户

冬季天气寒冷，但也应适当开窗通风，保持室内空气流通和湿度。因暖气、空调等取暖设施的使用，导致室温较高，室内空气过于干燥，会引起身体不适，极易发生疾病。可用湿拖把拖地板，或使用加湿器等增加室内湿度。

忌早起

小雪前后的起居调养切记“养藏”阳气。小雪时节，人们要适当早睡，同时，早晨不宜起得太早。保证充足睡眠，有利于阳气潜藏，阴精蓄积。

忌常吃火锅

很多人喜欢在冬季吃火锅驱寒，但火锅配料含有花椒、干辣椒等辛温燥热之物，加之室内供暖、穿衣严实，热量无法及时外散，易出现口干舌燥、皮肤干燥脱皮、咽喉肿痛等症状。因此，冬季吃火锅要适量，如食用可多搭配些清火滋润的食物。

“小雪时节容易寒气入体而诱发疾病。”张四方医生介绍，可以通过按摩大椎穴、肾俞穴、关元穴等穴位防风御寒，强身健体。同时，还可以通过耳穴按摩进行居家保健。耳穴按摩时，先将掌心摩擦热，再先后按摩耳廓腹背两面，将双手握空拳，以拇、食二指沿耳轮上下来回按摩，直到耳朵发红、发热，然后双手向上提拉耳尖，向下拉耳垂，手法由轻到重。耳穴按摩每日早晚各1次，每次3~5分钟，可通经活络，起到防病保健的作用。

（视频制作：实习生宋怡静）