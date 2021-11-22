喝水也有时间表 足量饮水你喝对了吗？

在《中国居民平衡膳食宝塔（2016）》中，水放在宝塔的旁边，是膳食的重要组成部分，是生命和健康的基础。

随着社会的发展，职场竞争激烈，工作、生活压力越来越大，尤其一些职业长期站立、久坐，甚至为避免上厕所而控制饮水，造成饮水不足。

喝水、喝水，常常听到妈妈喊、同事喊，但能否做到正确喝水？如何做到健康饮水？

每天饮水总量要至少达到1500毫升

水的需要量主要受年龄、身体活动、环境温度等因素的影响。

《中国居民膳食指南(2016版)》中建议：轻体力活动的成年人每天饮水1500-1700ml(约7-8杯)。

◎提倡饮用白开水或茶水，

◎不喝或少喝含糖饮料，

◎不长期大量饮用浓茶，

◎在高温或体力活动的情况下，应适当增加。

这几杯水需要在固定时间喝

1.清晨1杯水(200ml)：清晨空腹饮水，可使体内整晚缺水的状况得到改善，能有效降低血液黏稠度，有利于代谢终产物及时排出，促进肠胃蠕动，防止便秘。

2.餐前1小时空腹饮水1杯：餐前空腹饮水，水在胃内仅停留2至3分钟，便会迅速进入小肠被吸收进入血液。到进餐时，便能产生充足的消化液，帮助消化。

3.上下午工作时各饮一杯水：补充白天工作状态下的需水量。也可根据天气炎热、劳动强度适当增加。

4.睡前1杯水：可利于预防夜间血液黏稠度增加。

5.其他:如运动前、中、后适当补水，饭后半小时少量饮水等等，不要等口渴了再喝水，因为这时身体已处于脱水状态。

特殊职业和特殊情况下

这些饮水事项需注意

一些职业如运动员、矿工、消防队员等人群，经常出汗而增加水分、盐分的丢失，要注意额外补充水分，同时需要考虑补充淡盐水。

有些疾病如肾脏疾病、心血管系统疾病需要控制水量，不能一次大量喝水，以免加重病情。

总之，足量饮水有利于健康，但水也不是喝得越多越好。过量饮水会增加肾脏、心血管系统负担，发生水中毒等。

一般可根据尿液的颜色来判断，正常尿液颜色呈淡黄色，饮水过少呈深黄色或褐色，饮水过量呈透明无色。

文/詹海珠（注册营养师、中国好营养科普达人）