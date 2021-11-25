直播预告：心力衰竭的自我管理与防护

冬季天气寒冷，昼夜温差大，是心衰等心血管疾病的高发季节。心衰可由多种病因导致，有高血压、冠心病、糖尿病、肺心病、心肌炎等基础疾病的人群属于心衰的高危人群。近年来，因压力过大、过度劳累等因素，年轻群体心衰的情况也逐渐被大众关注。

11月26日10:00，人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”将邀请上海中医药大学附属曙光医院心血管科主任王肖龙做客直播间，带大家了解心力衰竭的相关内容，欢迎大家收看！

专家简介

王肖龙，上海中医药大学附属曙光医院心内科主任，上海市中西医结合心血管病研究所副所长。

中国医师学会中西医结合心血管病专委会副主委，中国医师学会中西医结合心脏介入专委会副主委，世中联动脉粥样硬化性疾病专委会副会长，中国中医药研究促进会心血管预防和康复专业委员会副主委，中国中药协会微循环用药专委会副主委，中国中药协会心血管药物研究专委会秘书长，中华中医药学会心血管专委会常委，中华中医药学会心脏介入专委会常委，中国中西医结合学会心血管病专委会常委，上海市中西医结合学会活血化瘀专委会副主委，上海市中西医结合学会心血管病专委会副主委。

擅长

冠心病、慢性心力衰竭、高血压病、高脂血症、心律失常和心血管介入（包括支架植入、起搏器安装及射频消融）等。

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