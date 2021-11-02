小细胞肺癌治疗有新进展 患者生存期突破“年”坎

小细胞肺癌是肺癌中侵袭性最强的分型，恶性程度高，细胞增殖快，病情进展迅速。小细胞肺癌患者早期就会出现癌细胞远处转移，2/3的患者初诊时已是晚期。这些患者也被称为广泛期小细胞肺癌患者，他们体内的癌细胞往往已广泛扩散至整个肺部或身体其他部位，尤其是脑转移和肝转移，5年平均生存率只有3%。

在临床治疗中，许多医生最不希望面对的就是小细胞肺癌。中国工程院院士、山东省肿瘤医院院长于金明说：“小细胞肺癌是生物学行为和预后最差的一种，尤其到了晚期。它的治疗方案这两年进展非常慢，化疗方案的治疗策略已经使用很多年了，仍然没有什么新的进展。”尽管多数小细胞肺癌患者对化疗药物的初始反应较好，但疗效维持时间短，在治疗后6个月内复发的概率很高。一旦出现复发，病情往往会快速恶化，后续治疗的效果较差，一线化疗后患者的平均寿命仅有10个月左右。

那么，这一癌症是否有可能通过筛查技术在早期被检出呢？吉林省肿瘤医院党委书记、中国临床肿瘤学会副理事长程颖表示：“小细胞肺癌缺乏早期症状，现在做的肺癌筛查更多是筛查毛玻璃结节，不一定能够更早发现肿瘤，小细胞肺癌一旦出现症状就是晚期，像咳嗽、咳痰、痰里带血、胸痛、乏力等都是晚期的症状。假如我们是一年查一次胸部CT，由于小细胞肺癌增殖很快的特点，可能在没有发现它的时候，它就已经长得很大了。”

随着医学的不断发展，靶向治疗和免疫治疗的出现开创了肺癌治疗的新领域。靶向治疗是指针对已经明确的致癌位点，使用不同的靶向药物来阻断癌细胞的信号传导，阻碍癌细胞生长，其全身副反应小，使得很多晚期非小细胞肺癌患者都获得了长期生存和更高的生活质量。

“最新临床研究结果取得了突破，PD-L1抑制剂联合化疗对晚期小细胞肺癌的一线治疗，使患者的中位总生存期超过了一年，这对我们来说是一个革命性的贡献。”于金明说。目前，这一治疗手段已获美国国家综合癌症网络、中国临床肿瘤学会等国内外权威指南的一致推荐。

“相信未来随着免疫治疗等创新疗法的进一步发展，以及免疫治疗、精准检测、精准治疗、放疗等多学科、多专业、多领域的融合，小细胞肺癌的治疗将实现更大的突破，会有更多小细胞肺癌患者获益于先进的创新疗法，其总生存期和生活质量也将进一步得到改善，实现真正意义上的长生存。”于金明说。