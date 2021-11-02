中国癌症五年生存率明显提升

本报北京电 （记者熊建）第四届华夏肿瘤高峰论坛日前在北京隆重召开。论坛由国家癌症中心、中国医疗保健国际交流促进会、中国医学科学院肿瘤医院、中国癌症基金会和北京肿瘤学会共同主办。

国家癌症中心党委书记、中国医学科学院肿瘤医院党委书记张勇教授表示，预防和控制癌症，为肿瘤患者解除病痛，是全体肿瘤工作者的崇高使命和责任担当。近年来，党中央国务院对癌症防治工作高度重视，制定了国家癌症防治行动实施方案，并作为健康中国的专项行动积极推进实施。国家癌症中心及其依托单位中国医学科学院肿瘤医院在国家卫健委的领导下，充分发挥国家癌症防治、政策咨询、技术支撑、组织协调等职责作用，和全国癌症防治领域的同道一起，构建国家肿瘤防控网络，开展肿瘤登记、早诊早治、药物监测、诊疗质控、健康宣教等重点工作，推进高水平的肿瘤基础和临床研究，我国总体癌症五年生存率明显提升，各项工作取得积极成效。

中国工程院院士程书钧表示，肿瘤是生物进化过程中的一种生命现象，是人衰老过程中一种自然选择的结果。在肿瘤的治疗上应该转变思路，从治疗患者的肿瘤，转变为治疗带肿瘤的患者，充分调动患者的自愈力和能动性，心理干预对提高晚期肿瘤患者的生存率至关重要。要充分发挥人的大脑正能量，健康的身体不是单纯靠养得来的，而是在适应新的动态平衡中锻炼出来的。健康的心理寓于自身的自信心和永远有所作为的责任感，人们在精神上永远不能退休。