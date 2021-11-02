传岐黄之术 佑百姓健康

8月11日，在湖南省张家界市中医医院药房，药剂师按药方配制中药。

近日，为助力疫情防控，张家界市中医医院按照新冠肺炎疫情防控中药预防方熬制汤药，免费发放给抗疫一线工作者、隔离群众等人群。

新华社记者 陈思汗摄

2019年10月，全国中医药大会召开，《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》发布。两年来，中医药传承创新发展取得了哪些新进展？中医药如何进一步融入百姓生活？“十四五”期间如何加快中医药特色发展？

近日，国家中医药管理局举行新闻发布会，介绍浙江、广东、山东等地的实践探索，从中可一窥中医药传承创新发展全貌。

传承创新各地百花齐放

近年来，各地遵循中医药发展规律，传承精华、守正创新，采取了一系列举措——

山东省卫健委副主任、中医药管理局副局长庄严介绍，山东省探索实施了“三经传承”战略，即“学经典、用经方、传经验”。建设“三经传承”基地10个、省级名老中医药专家传承工作室103个、齐鲁医派中医学术流派传承工作室24个，开展了全省五级中医药师承教育项目，形成了多渠道师承教育模式。“十四五”期间，山东将继续挖掘中医经典，系统梳理齐鲁中医学传承脉络，打造以“名医课堂+名医工作室+名医讲坛”为特色的齐鲁中医“三名”育人体系，进一步提升临床中医经典、经方、经验学用能力。

广东省卫健委副主任、中医药局局长徐庆锋表示，广东一直坚持传承与创新并举。在传承方面，面向全国挖掘民间中医药特色技术，连续12年开展“杏林寻宝”活动，累计梳理中医药特色技术415项；开展中医“经典病房”建设，运用纯中医治疗手段开展危急重症救治，推动“经典回归临床、临床回归经典”；扎实推进实施传统医学师承和确有专长人员医师资格考核考试工作。在创新方面，建设高水平的科研创新体系；以项目带动成果产出，推动中医药医产学研一体化发展。“十四五”期间，广东省将系统开展历代岭南中医药名家临床经验和学术思想研究，推进中医湿证国家重点实验室等高水平中医药科研平台建设，建设中医药循证医学研究中心，在解决中医药领域重大基础科学问题和关键技术问题上持续发力。

浙江省卫健委主任、中医药管理局局长张平介绍，浙江省紧扣围绕“浙里智治”“浙里中医”“浙系创新”“浙产好药”“浙派传承”等目标，建设省级中医药综合改革先行市3个、先行县8个，为打造中医药和西医药相互补充协调发展的中国特色卫生健康发展模式的区域实践奠定了良好基础。深化中医药数字化改革，在“浙里办”建设国医专区“浙派名医堂”，提供名中医“一网服务”，让群众能够享受优质高效便捷的中医药服务。

守护人民健康做贡献

新冠肺炎疫情发生以来，中医药全程深度参与疫情防控救治，为守护人民群众生命健康做出重要贡献，这也是中医药传承精华、守正创新的生动实践。

“在今年5月份广东省发生的本土疫情中，定点救治医院全面建立中西医联合会诊制度，确诊病例和无症状感染者均纳入中医辨证论治范围，开展中西医结合救治。”徐庆锋介绍，中医药全面参与了190例阳性感染者的诊治，其中在广州治疗的166例感染者中，采用纯中医治疗118例，占比达71.0%。在与德尔塔变异毒株的正面交锋中，广东第一次面对德尔塔，坚持中西医协同确保了“零死亡”。

“根据一线专家的临床总结，实践表明中医药应对德尔塔变异毒株感染者轻型和普通型有较好的效果，在阻断重症上也有一定疗效。”徐庆锋介绍，德尔塔病毒载量高，患者感染后病情进展很快，短时内有可能转为重症或直接转为危重症，高热持续48小时不退意味着患者病情转重，对此，在清热解暑的基础上增加使用了安宫牛黄丸，在患病早期成功阻断重症化趋势。

在危重症和重症的治疗上，广东省采用中西医结合治疗为主，灵活使用中医药方案。

“一些重症患者早期以气虚为主，极度乏力、食欲不振、呼吸微弱，舌苔黄厚腻，对此使用西洋参汤或者高丽参汤补气。最大限度稳定患者生命体征，为免疫功能的恢复争取时间。”徐庆锋指出，中医药参与患者救治在减轻发热等症状及阻断病情进展、提高免疫功能、减少病毒载量、缩短患者转阴时间等方面效果明显，探索了变异毒株病例救治中西医协同的路径和方法。

抗击新冠肺炎疫情中医药的深度参与和广泛宣传，让广大群众对中医药有了更多的认识、建立了更深的信任。发布会上，国家中医药管理局发布了“十三五”全国中医药健康文化知识普及工作及中国公民中医药健康文化素养水平调查情况。调查结果显示，“十三五”期间，中国公民中医药健康文化素养水平逐年提高，2020年达到20.69%，较“十三五”初期增长近8个百分点，其中2020年增幅最大。

基层服务阵地大有可为

中医药起源于民间，立足于基层，更应该发展于基层。

目前，浙江省基层中医馆建设实现100%全覆盖，社区卫生服务站（村卫生室）能够提供4类中医药技术达到90%以上。

张平介绍，“十四五”期间，浙江将争取95%县级中医医院达到二级甲等以上水平；到2025年，老年人和儿童中医药健康管理率分别达到 80%和90%；康复患者中接受中医康复技术指导的患者比重达到70%以上；探索试点基层中医药人才订单培养模式；加强基层名老中医药专家传承工作室建设；到2025年，社区卫生服务中心、乡镇卫生院全部配备中医执业（助理）医师。

在山东，有16市实现政府办中医医院全覆盖，县（市、区）级政府办中医医院104家，99%以上的社区卫生服务中心、乡镇卫生院设置了中医药综合服务区，79%的村卫生室能够提供中医药服务。

庄严介绍，“十四五”期间，山东将实施基层中医药服务能力提升工程，打造15分钟中医药健康服务圈；推进社区卫生服务机构、乡镇卫生院100%能提供中医药服务，85%的村卫生室能提供中医药服务；优化基层中医药服务模式，加快实现“一般病在市县解决，日常疾病在基层解决”的目标。

在广东，中医医疗机构达2.3万个，中医医院192家，中医执业医师5万名。省内有5家国家中医药传承创新工程重点中医医院、2个国家中医临床研究基地、2家国家区域医疗中心建设输出医院和19个国家区域中医（专科）诊疗中心建设项目，数量均居全国前列。

徐庆锋介绍，广东将在全省实现县办中医医院全覆盖，30万以上常住人口县二甲中医医院全覆盖；全部社区卫生服务中心和乡镇卫生院设置中医馆、配备中医医师；强化基层中医药适宜技术推广，确保基层中医馆能够提供6类以上中医药适宜技术服务。