国家卫健委：11月2日新增新冠肺炎确诊病例109例 本土病例93例

11月2日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例109例。其中境外输入病例16例（上海5例，广东4例，云南2例，辽宁1例，浙江1例，山东1例，广西1例，四川1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（辽宁1例，浙江1例，四川1例）；本土病例93例（黑龙江35例，均在黑河市；河北14例，均在石家庄市；甘肃14例，其中天水市13例、兰州市1例；北京9例，均在昌平区；内蒙古6例，均在阿拉善盟；重庆4例，其中九龙坡区2例、巴南区1例、长寿区1例；青海4例，均在西宁市；江西2例，均在上饶市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；宁夏2例，均在银川市；四川1例，在成都市），含1例由无症状感染者转为确诊病例（在北京）。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者2505人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例377例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例9670例，累计治愈出院病例9293例，无死亡病例。

截至11月2日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例1000例（其中重症病例37例），累计治愈出院病例91787例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97423例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1262122人，尚在医学观察的密切接触者39716人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者19例，其中境外输入8例，本土11例（江西7例，均在上饶市；重庆2例，其中渝北区1例、长寿区1例；黑龙江1例，在哈尔滨市；四川1例，在成都市）；当日转为确诊病例4例（境外输入3例）；当日解除医学观察23例（境外输入21例）；尚在医学观察的无症状感染者384例（境外输入335例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28847例。其中，香港特别行政区12349例（出院12034例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院75例），台湾地区16421例（出院13742例，死亡847例）。