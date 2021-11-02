突发鼻窦炎 竟是种牙“惹的祸”

不久前，门诊来了一位20岁的姑娘，小姑娘是因为最近鼻子痛，有臭味，还总是流黄色的黏稠鼻涕才过来看病的。经询问病史，一月前小姑娘曾种植过一颗牙，随后出现上述症状，经鼻内镜和鼻窦CT检查，最终我们确诊她患了牙源性鼻窦炎。种牙怎么还连累了鼻子，甚至还必须得手术治疗才可以？其实，临床上这样的患者不在少数，究竟是什么原因，我们一起看看吧！

是什么引发了牙源性鼻窦炎？牙源性鼻窦炎（OS）是继发于邻近上颌牙病或牙科及其他口腔手术造成的细菌感染性鼻窦炎。由于OS首先和主要以上颌窦为主，因此也被称为“牙源性上颌窦炎”。

引起牙源性上颌窦炎的因素很多，最常见的病因是牙根尖周围疾病。其次是医源性因素，包括拔牙、种植牙、窦底提升术、移植物移位，以及唇腭裂患者的正颌手术。还有，在上颌窦底提升术中上颌窦底黏膜破裂、人工骨溢入上颌窦内形成异物导致鼻窦炎。

这种鼻窦炎有何表现？牙源性鼻窦炎临床主要表现为鼻塞、头痛、流臭味黏涕、上颌窦区周期性疼痛等，还有明确的上颌牙痛或牙病治疗史，病源牙多为龋齿、残根、牙齿纵裂、隐裂等，部分可见瘘管，严重者面颊部有肿胀、麻木、疼痛感，甚至有腭部膨隆，伴有牙齿松动等。

如果做鼻窦CT，显示存在牙源性病灶，包括牙根突入窦内、根尖脓肿，根尖周围炎，上颌窦底破坏、缺损，口腔-上颌窦瘘，牙科治疗后异物、种植体突入窦内等，即可确诊。

避免此病发生要注意点什么？生活中我们经常会看到很多朋友的牙齿、牙龈上面出现一个脓包，往往认为是上火了，自己随便吃点消炎药或是祛火药就算了。

其实这种做法是错误的，脓包有可能是因为牙周炎，形成了牙周脓肿导致的。这些反反复复发作的根尖疾病和牙周疾病，都有可能是导致牙源性鼻窦炎的诱因。

所以，建议您在牙出现问题时，一定及时到正规的医院去进行治疗，千万不要自行用药。其次，如果已经发生牙源性鼻窦炎时，应积极尽早进行治疗。

文/杜晶艳 王宏艳(北京朝阳医院)