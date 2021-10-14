世界视觉日：视觉健康相伴一生 这些眼病一定要防

今天是世界视觉日。眼睛同身体其他部位一样，也有一个逐渐成熟和老化的过程。在人生不同阶段，需要关注的眼健康问题各有侧重，一旦错过时机，预防和治疗的效果就会大打折扣。近日，首都医科大学附属北京朝阳医院眼科主任医师陶勇在人民健康眼健康科普馆接受了人民网记者采访，带您了解“视”关一生的健康知识。

“在少年时期，需要注意孩子弱视和斜视的风险，做到早诊断、早治疗。”陶勇医生介绍，弱视是由于视觉发育关键时期光线不能正常地刺激眼底，导致眼睛失去了发育机会；弱视首先需要辨明病因进行针对性治疗，还可以通过训练或遮住视力较好的眼睛，强迫使用视力差的眼睛的方式促使弱视眼视力提高。斜视根据眼睛偏斜方向可分为水平斜视、垂直斜视、旋转斜视和混合型斜视。不同类型的斜视可以采用配眼镜、做手术等不同治疗方案。

陶勇医生表示，青年时期的眼病多是用眼不科学造成的，如揉眼造成细菌进入眼部引发的结膜炎等等。

“中年时期，很多人会面临几种眼病的困扰。”陶勇医生介绍，所有人在45岁以后都会出现老视，俗称老花眼。随着年龄增长，眼调节能力逐渐下降，从而引起视近困难。有人认为一旦近视了就不会老花眼，其实近视和老花不是一对“反义词”。近视在300度以上，出现老花眼时不用戴老花镜；近视在300度以内，出现老花眼时需要两副眼镜，看远处时戴近视眼镜，看近处时戴老花镜。另一种中年时期需要当心的眼病是青光眼，青光眼患者常察觉不到两侧车辆和行人，余光范围会越来越小。预防青光眼需要定期去医院检查眼压，做到早发现早治疗。最后，不良生活和饮食习惯会导致糖尿病性视网膜病变。糖尿病性视网膜病变属于致盲性眼病，如果患有糖尿病，一定要每年去医院进行眼底检查。

陶勇医生谈到，白内障是主要的老年性眼病，所有人步入老年后都会有白内障，只是程度轻重和发展快慢存在差异。白内障是可治疗的，通过手术可以恢复视力。老年黄斑变性也是老年人常见的眼病。黄斑是眼睛的正常结构，人人都有，本身没有问题，黄斑病变才是问题所在。黄斑变性是最常见的黄斑病变，患者的视野中央会变形，直的变弯的或者出现暗影，甚至出现黑洞。

人的一生从年轻到迟暮，都可能受到各种眼病的困扰。陶勇医生提示，要坚持和眼科医生“做朋友”，经常请眼科医生看一看，做到早期诊断、早期治疗，保护视觉健康。