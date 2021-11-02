人体存在第三种体液循环网络

本报北京电 （朱玉娟）北京医院日前宣布，该院心血管内科主任医师李宏义联合院内外多学科团队，经过16年研究发现了人体存在第三种循环网络——“人体组织液循环网络”。

李宏义表示，该团队从2006开始采用医学磁共振示踪成像技术和高分辨率生物成像技术，在健康受试者、遗体标本和动物模型中进行了大量实验，发现了“人体组织液循环网络”的解剖学结构，并且发现“人体组织液循环网络”与中医穴位有密切的关系。

中国医学科学院基础医学研究所解剖组胚学系主任马超认为，组织液循环广泛存在于人体中，并形成一个遍布全身的组织液传输网络，以及人体组织液传输路径与穴位分布有密切联系，这两个发现都为穴位和经络的研究提供了新视角。

北京医院副院长张烜表示，李宏义研究团队的原创性发现提示，人体内很可能存在这样一个庞大的组织液循环网络，对于精细维持和调控沿途相应组织器官的生理功能具有重要作用。“全面深入系统解析其中奥秘和功能，将重新认识和理解心血管循环系统以及人体各个器官系统的生理学功能及其异常在疾病中的作用，展开全新的研究篇章。”张烜说。