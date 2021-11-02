输点液扩张血管防中风？纯属坑自己

秋冬季是心脑血管病的多发季节，天一凉不少人就开始琢磨着做点啥来保护下血管。喝红酒软化血管？拿银杏叶泡水降降血压？甚至输点液通通血管？殊不知，这些我们耳熟能详的“养生大法”都是错误的。不仅起不到预防心脑血管病的保健作用，而且还伤身。

最新一期“科学”流言榜发布，将大家在预防和治疗心血管病方面的九大误区进行打包辟谣。

每月“科学”流言榜由北京市科学技术协会、北京市委网信办、首都互联网协会指导，北京科技记者编辑协会、北京地区网站联合辟谣平台共同发布。

流言1. “三高”人群不能吃蛋黄

真相：很多人认为，凡是胆固醇高的食物，“三高”人群都应该远离。因此吃鸡蛋时只能吃蛋白部分，不能吃高胆固醇的蛋黄。其实这种做法并不可取。

蛋黄中确实含有较多胆固醇，一个蛋黄胆固醇含量可达280毫克左右。但大部分人群膳食来源的胆固醇（比如来自蛋黄），不会直接影响血液中的胆固醇水平。

人体内的胆固醇主要是受遗传基因和代谢因素的影响，人体对膳食来源胆固醇的吸收，以及胆固醇对血脂的影响，不同人之间存在着很大的个体差异。《中国居民膳食指南2016》和《美国居民膳食指南2015》都取消了之前的饮食胆固醇限量（300毫克/天），认为没有证据表明饮食胆固醇多一些会导致高血脂或心脏病。

蛋黄富含优质蛋白、单不饱和脂肪酸、卵磷脂、维生素A、维生素B1、钙、锌等营养素，其整体营养价值远超蛋清，是蛋类营养的精髓。

流言2.银杏叶泡水喝能降血压

真相：银杏叶不只是美景的点缀，药用价值也非常高。因此，有些人认为把新鲜银杏叶泡水喝，可以起到降血压的作用。殊不知，这样做不仅没有效果还很危险。

虽然2020年版的《中华人民共和国药典》中记载：银杏叶具有“活血化瘀通络”的作用。但这类药物主要是用于淤血阻络引起的胸痹心痛、中风偏瘫等，比如老年人手脚麻痹、四肢酸痛，或者因为脑部血流减少导致的记忆力减退、注意力不集中等。其并不具备降血压的作用。

而且银杏叶泡水喝很危险。因为银杏叶生品内含有大量有毒的银杏酸，且银杏酸为水溶性成分，直接泡服可引起阵发性痉挛、神经麻痹、瞳孔放大、过敏等毒副作用。

流言3. 每天喝点红酒可软化血管

真相：有些人有喝红酒的习惯，认为红酒中的白藜芦醇可以软化血管，经常喝点红酒可以降低心血管疾病发病率。其实，靠喝红酒来软化血管的方法并不靠谱。

红酒中因含有白藜芦醇，过去曾被认为有软化血管的作用。但现在我们知道，红酒中白藜芦醇的含量非常低，即使每天喝20瓶红酒也起不到软化血管的作用。

相反，红酒中大约含有15%的酒精，会对心血管功能造成负面影响。2018年8月，世界顶级期刊《柳叶刀》刊文指出：喝酒直接导致了全球280万人的死亡。多项研究已经证实，摄入的酒精无论多少，对人体都是有害的。酒精与心血管疾病、癌症等多种疾病都有直接关联。如果大量摄入酒精，还会引起消化系统肿瘤、酒精肝、酒精性心肌病等严重问题。

流言4. 输液可以预防脑中风

真相：“秋冬季节输液可以扩张血管，有效预防脑中风”，这是真的吗？其实，“输液预防脑中风”是种有百害而无一益的“保健”方式。

人们俗称的脑中风，医学术语叫脑卒中，可大体上分为出血性脑中风和缺血性脑中风，这两种都是由颅内血管病变引起的。这两种虽然都是中风，但是它们的治疗方式基本是相反的，缺血性中风一般需要应用溶栓和抗凝药物，而出血性中风一般需要止血或手术治疗。

脑中风一旦发病，治疗方法和效果都非常有限。因此，做好脑中风的预防尤为关键。不过，用于输液的药物，往往是“活血”的中成药，对于控制血管的狭窄以及血栓形成并无效果，并且输液的“活血”作用也很短暂，停止输液后就没有效果了，更谈不上预防。且据专家介绍，输液还会对正常的血管壁造成损伤，使其变薄、变僵硬。

现在已经有很多确切的、有效的预防脑中风的方法。比如对于脑出血，最重要的一条预防方法就是控制好血压；而对于缺血性脑中风来说，最重要的预防方法就是不吸烟，保证合理的运动，保持健康的膳食，并遵照医嘱，服用一些治疗高血压、糖尿病、高胆固醇血症的药物。此外，缺血性脑中风大约20%是由心脏疾病引起的。因此，有心房纤颤的病人需要长期服用抗凝药（且必须在专科医生的指导下服用）。

总之，仅靠每年二至三周或者一个月到医院输液，根本不能预防脑中风。频繁输液不仅会造成大量医疗资源的浪费，而且还会给病人本人带来非常大的健康风险。

流言5. 得了冠心病就不能吃肉

真相：有些冠心病患者不敢吃肉，特别是肥肉、动物内脏、动物油等都富含饱和脂肪酸，他们认为吃肉潜在的健康风险更大。其实，冠心病患者不是绝对不能吃肉，只不过要控制好总量。

冠心病患者应该坚持“低盐、低脂、低糖”的饮食原则，控制膳食中总脂肪量及饱和脂肪的比例（总脂肪的摄入量一般不超过总能量的30%，饱和脂肪酸一般不超过总能量的10%），并摄入充足的单不饱和脂肪酸。

流言6. 冠心病人都应该放心脏支架

真相：并不是所有冠心病患者都需要安支架，是否建议安装，取决于所患冠心病的类型。

对于大多数慢性稳定性冠心病病人，心脏支架并不能防止出现心肌梗死或心脏猝死，或只能稍微减轻心绞痛的剧烈程度。患者应该采用综合的治疗措施，如戒烟、适当运动，坚持使用有必要的药物等。

另一方面，对患有急性心肌梗死的病人，及时采用冠状动脉支架开通病人心脏闭塞的血管，可以使病人死亡率明显下降，也可以使病人犯病后的生活质量明显提高。因此，发现急性心肌梗死后，只要有条件，都应该去正规的医疗机构，尽早安装支架或进行手术搭桥，开通堵塞的心脏血管。

流言7.装了心脏支架不能做核磁检查

真相：有些患者担心装了心脏支架影响做核磁检查，认为金属材质的心脏支架在强大磁场中可能会发生移位，电磁感应产生的热量还会烧伤血管。这种担心大可不必。

临床上常用的核磁共振，磁场场强为3.0T或1.5T。而在3.0T场强的磁场下，心脏支架不会出现位置移动。因此，就算支架植入后马上就接受核磁共振检查，也是可行的。

此外，在3.0T场强的磁场中，支架因电流传导产生热量的温度上升理论上不会超过2.6℃-4.7℃，而在血管内血流的持续冲刷下，支架温度的上升也几乎可以忽略不计。

流言8.高血压吃西药会产生依赖性

真相：有些老年人得了高血压、糖尿病等慢性病，不敢用西药治疗。怕这些药一旦用上了就停不下来，而且会伤肝伤肾。其实，高血压及糖尿病，大多数都可用药物治疗。以目前的医疗水平，大多数病人确实需要终身用药，但这并非药物依赖性。

另一方面，目前用于治疗高血压、糖尿病的药物副作用都很少，基本不会“伤肝伤肾”。只要遵医嘱规范、正确用药，其益处远超过害处。

流言9. 他汀类药物不能长期吃

真相：对于高血脂的治疗，主要是依靠服用他汀类药物。但有些患者认为他汀类药物副作用太大，会造成肝肾和肌肉的损伤，不能长期吃。

他汀类药物和阿司匹林的地位一样，是冠心病的“基石用药”。其实，新一代的他汀类药物是比较安全的，几乎没有毒副作用，必要时应遵医嘱用药，同时定期监测血脂、血糖、肝功、肌酶。

文/本报记者 李洁