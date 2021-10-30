国家卫健委：10月29日新增确诊病例78例 其中本土病例59例

10月29日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例78例。其中境外输入病例19例（上海5例，浙江4例，北京2例，内蒙古2例，湖北2例，广东2例，福建1例，广西1例），含7例由无症状感染者转为确诊病例（浙江4例，北京1例，广东1例，广西1例）；本土病例59例（黑龙江26例，均在黑河市；内蒙古19例，其中阿拉善盟18例、锡林郭勒盟1例；甘肃11例，其中兰州市5例、天水市4例、张掖市2例；北京2例，均在昌平区；宁夏1例，在银川市）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例16例，解除医学观察的密切接触者748人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例379例（其中重症病例1例），现有疑似病例2例。累计确诊病例9581例，累计治愈出院病例9202例，无死亡病例。

截至10月29日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例763例（其中重症病例39例），累计治愈出院病例91681例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97080例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者1249288人，尚在医学观察的密切接触者46111人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者24例，其中境外输入18例，本土6例（山东4例，均在日照市；黑龙江1例，在黑河市；宁夏1例，在银川市）；当日转为确诊病例7例（均为境外输入）；当日解除医学观察31例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者396例（境外输入349例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28818例。其中，香港特别行政区12342例（出院12033例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院72例），台湾地区16399例（出院13742例，死亡847例）。