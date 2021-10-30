当前疫情防控形势严峻复杂 关于本次疫情的最新权威判断都在这里！

人民网北京10月30日电 （记者张文婷）今日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍进一步做好疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在会上介绍，近期，国外疫情仍处于较高流行水平，部分周边国家疫情快速上升，我国外防输入压力持续加大。截至10月29日24时，近14天内，全国有14个省份报告新增本土确诊病例或无症状感染者，当前疫情仍呈快速发展态势，防控形势严峻复杂。

米锋表示，要全力推进各项防控措施提质提速，把每项工作、每个环节做实做细做到位。要充分发挥核酸检测和流调队伍作用，确保风险人群及时有效排查管控。要坚决做到应隔尽隔、限时隔离、规范隔离，严格社区封控人员足不出户，及时切断疫情传播链，尽快控制疫情波及范围。要针对老年患者较多的情况，“一人一策”精准施治，提升医疗救治效果。要严把外防输入的各个关口，坚决防范新的疫情输入。要继续推进疫苗接种工作。

截至10月29日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗22亿6222.6万剂次，完成全程接种的人数为10亿7038.6万人。

黑龙江黑河疫情发展迅速 并且存在扩散外溢风险

国家卫生健康委疾控局副局长吴良有表示，总体看，本轮疫情点多、面广、线长。从目前疫情发展态势看，内蒙古额济纳旗自10月25日以来连续4日未再发现溢出外地病例，疫情扩散外溢风险已有效管控。当地近日新增病例主要从集中隔离点中发现，前期各项防控措施成效开始显现，疫情社区传播态势基本得到遏制，下一步将继续强化风险区域管控和核酸检测工作，尽快彻底控制疫情。

湖北、湖南、四川、贵州、陕西等省份连续4天以上没有新发病例，这些地区的疫情正在得到有效控制。北京、河北、山东、青海、宁夏等省份疫情基本平稳。

甘肃省近期的病例主要从集中隔离点发现，个别地区在社区筛查中发现零星病例，下一步将加快对感染来源调查和传染源管控，尽快切断社区传播链条。

吴良有提到，黑龙江黑河疫情自10月27日报告以来发展迅速，根据目前流调和病毒测序结果，本次疫情与近期内蒙古、甘肃等省区的本土疫情均无关联，是一起新的境外输入病毒引起的疫情。目前新增病例主要通过全员筛查和主动就诊发现，提示当地已发生社区传播，并且存在扩散外溢风险。国务院联防联控机制已派出强有力的工作组赶赴黑龙江黑河指导、支持当地开展风险人群排查、核酸检测、流调溯源等应急处置工作。

吴良有指出，本轮疫情暴露出一些地方存在思想上松懈麻痹、常态化防控应急准备不足、责任落实不到位等薄弱环节。他提醒，随着天气转冷，周边国家的疫情流行加剧，全国特别是口岸地区应进一步严格落实常态化疫情防控措施，加强高风险人群筛查和闭环管理，强化疫情监测，及时采取果断措施，严防出现多点暴发流行的局面。国家卫生健康委将持续指导各地落实联防联控机制部署，从快推进核酸检测和流调溯源，从严加强隔离点管理和社区管控，从紧排查高风险人员和场所，推动各项措施及时落实到位，尽快有效控制疫情。

本轮疫情重症的比例比历次疫情都偏高

对于本轮疫情的救治情况，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，由于这次疫情涉及到老年旅游团队的感染，所以，60岁以上老年人感染的比例较高。据粗略统计，涉及60岁以上老年患者占比达40%，比以往疫情当中60岁以上感染人群18.5%的平均比例高，再加上一些老年人有基础病，因此这次重症的比例比历次疫情都偏高。

加之，这次疫情主要的发生地是在西部地区，西部地区本身医疗服务能力相对比较薄弱，额济纳旗等一些县市基层医疗服务能力更为薄弱。

据郭燕红介绍，针对上述情况，国家卫健委按照集中患者、集中资源、集中专家、集中救治四集中原则将患者集中到综合能力比较强的定点医院进行救治。

同时，针对西部省份，派出6组具有丰富经验的国家级医疗救治专家赶赴当地，与当地省级专家和医院的医务人员一起，针对每一个患者深入一线进行查房，每天讨论，“一人一策”，确保整个治疗过程的规范化和同质化。针对老年人比较多的特点，加大了对具有重症倾向风险的、有基础病的老年人的监测，同时及早干预，防止轻症转重症，防止重症加重成危重症。

由于本次疫情已经涉及到了14个省，郭艳红提到，还建立了线上会诊制度，针对各地高风险的病人、重症患者进行线上专家会诊，多学科为重症患者提供个性化的、有针对性的治疗方案，提高救治效果。提早向各地调拨了恢复期血浆和特异性免疫球蛋白等药品和资源，对当地救治提供支持。

此外，考虑到内蒙古额济纳旗医疗资源相对匮乏，为了满足当地人民群众正常的医疗服务需求，国家卫健委还从山西抽调了一支国家紧急医疗救援队，覆盖内、外、妇、儿和产科的医务人员，同时配备了14辆医学方舱车辆，为额济纳旗当地的老百姓提供好日常医疗服务。

新冠疫苗加强针打完1个月抗体约提升5倍

当前，我国多地已经了新冠疫苗加强针的工作，那么，接种了新冠疫苗加强针后免疫力会有所增加吗？能否应对不断变异的病毒毒株？

对此，中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆解释称，通过研究可以看到，加强针就是通过增加接种疫苗的剂次，可以快速提高抗体水平。有的灭活疫苗接种完第三针后的一个月，抗体水平和第二针满一个月后相比，大概提升5倍左右，有的可能会更高一些，这就意味着会增加它的保护作用。

关于应对病毒变异的问题，王华庆表示，目前所有的疫苗对前期出现变异株引起的发病仍有保护作用，特别是对重症的保护作用更明显一些。