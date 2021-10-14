直播预告：血压要知晓 降压要达标

高血压病作为一种常见病、多发病，是导致心脑血管疾病的最重要的危险因素之一，可显著增加发生心肌梗死、脑出血、脑梗死和肾衰等疾病的风险，被称为影响人类健康的“无形杀手”。公众尤其是高血压患者要重视自测血压，及时了解自己的血压情况，提高治疗依从性，以便更好的控制高血压。

10月15日14:00至15:00，“人民好医生”客户端将邀请河北省人民医院副院长郭艺芳进行视频直播，为您科普高血压日常管理的相关知识，千万不要错过。

专家简介：

郭艺芳，医学博士，博士研究生导师，现任河北省人民医院副院长。兼任中国医师协会高血压专业委员会副主任委员、中国老年医学学会高血压分会副会长、中国高血压联盟常务理事、河北省医学会老年医学分会主任委员 、河北省医师协会高血压专业医师分会主任委员、河北省医学会医学工程分会主任委员等职。以及《中华内科杂志》、《中华老年医学杂志》、《中华心血管病杂志》、《中华全科医师杂志》编委，《中华高血压杂志》与《中国心血管杂志》常务编委。享受国务院特殊津贴。

擅长：心血管病，老年病的诊断治疗，尤其对冠心病，高血压，心律失常，心力衰竭等疾病的诊治。

很多人患有高血压却不重视。很多人明知自己患有高血压却不积极治疗。高血压最大的危害之一就是引起冠心病、心梗。

高血压引发心梗的过程包括：血压持续增高；供应心脏血液的冠状动脉内膜受损伤；血液中的胆固醇进入冠状动脉内膜下；胆固醇在血管壁内逐渐积累并发生炎症反应（形成动脉粥样病变的核心）；动脉粥样斑块形成；斑块逐渐增长并凸起；冠状动脉管腔狭窄；因冠状动脉狭窄导致心肌血液供应减少；发生心肌缺血，表现为心绞痛；动脉粥样斑块突然破裂；血液中血小板迅速聚集形成血栓；冠状动脉血流突然中断；心肌严重缺血并坏死；心肌梗死。

发生高血压后如果不积极治疗，将来发生心肌梗死的风险就会显著增加，所以一定要及时有效的控制血压。除此之外，高血压患者还要检测血脂。如果发现胆固醇升高就要积极降胆固醇治疗，减少形成粥样斑块的“原料”。如果已经形成了斑块且导致冠状动脉明显狭窄，则应在医生指导下服用阿司匹林，降低急性血栓形成的风险。降压也罢、降胆固醇也罢、服用阿司匹林也罢，最终目的都是降低发生心肌梗死的风险。

其实不仅仅心梗，高血压更大的危害是引起脑梗，其过程大同小异，主要是动脉血管堵塞的部位不同、引起的后果不同而已。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。