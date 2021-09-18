直播预告：脑梗出现让人猝不及防，这些知识你要了解

脑梗也就是人们常说的脑中风、脑卒中，是中老年人群体中的常见病，属于高发病率、高死亡率、高复发率、高致残率的“四高”疾病。

9月18日17：00至18：00首都医科大学宣武医院血管外科主任医师谷涌泉做客人民好医生名医直播栏目。给公众科普脑梗知识，敬请期待。

专家介绍：

谷涌泉，主任医师，博士生导师，现任首都医科大学血管外科研究所所长、首都医科大学血管外科学系主任、首都医科大学宣武医院血管外科主任医师，首都医科大学下肢动脉硬化闭塞症临床诊疗与研究中心主任。

兼任国际血管联盟前任主席、原国际血管外科学会副主席，中国医师协会血管外科医师分会副会长、中华医学会组织修复与再生分会副主任委员、中华医学会外科分会血管外科学组委员、中国医疗保健国际交流促进会糖尿病足病分会主任委员、中国医疗保健国际交流促进会血管外科分会副主任委员、中华医学会医学工程学分会干细胞工程专业学组组长。

如何预防脑梗？

坚持运动

适当的运动可以增强体质，有助于预防脑梗。比如慢跑等运动可以增强心肺功能，促进血液循环的同时，保证大脑有充足的血液和氧气。

还可以多做手指的运动，如做手指操可以让手指变得灵活，预防脑梗。

多动脑，多交流

说话能够很好地锻炼到我们的大脑，也可以多看看书，勤思考也能锻炼到大脑，降低脑梗的风险。

健康饮食

饮食要以低盐、低脂肪、低胆固醇、低热量为主，可以多吃海鱼，以及一些豆制品，补充蛋白质的同时可以降低胆固醇，还可以防止血液粘滞。

一些清血管的食物比如木耳、洋葱、大蒜等都是不错的选择。另外，最好不要抽烟、喝酒，少吃或不吃动物脂肪和动物内脏。

及时释放压力

要注意劳逸结合，学会释放压力。平时也要保持心情愉悦，生气或者情绪激动等行为容易伤脑。

定期体检

通过定期体检，了解自己的身体状况，一旦身体出现问题，可以在第一时间得到及时干预、专业治疗。

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