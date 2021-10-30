轮状病毒感染进入高发期 专家：幼托机构可能是防护重点

每年10月到次年2月，是轮状病毒感染高发期。10月29日，浙江大学医学院附属邵逸夫医院新生儿监护室主任姜舟接受采访时表示，家长应尽早带孩子接种疫苗。在病毒预防上，他提到幼托机构可能是重点防护单位。

轮状病毒是全球5岁以下儿童严重脱水性腹泻的首要病因。姜舟表示，在中国其他感染性腹泻确诊病例中，绝大多数为病毒性腹泻，其中90%以上是轮状病毒作祟。几乎每个儿童在5岁前都感染过轮状病毒。

轮状病毒主要是粪—口途径传播，且具有高度传染性，日常生活中，普通手段很难预防。

姜舟提到，轮状病毒能在手上存活数小时，而且用普通肥皂或消毒剂并不能有效灭杀。一旦感染，临床常见表现之一就是腹泻和呕吐，严重者会发生发热和脱水等情况。

“它有个特点，就是首次感染最为严重。”姜舟表示，轮状病毒不仅会引起胃肠道内的症状，如果感染严重的话还会对其他脏器造成损害，临床表现为心肌炎、脑膜炎、抽搐或诱发性癫痫等。

他提到，目前尚无治疗轮状病毒腹泻的特效药，最有效、最经济的手段之一就是接种疫苗。姜舟建议，婴幼儿应在6周龄后，尽早接种轮状病毒疫苗。

疫苗接种后就一定不会再感染轮状病毒了吗？姜舟说，疫苗接种后虽然不能完全杜绝感染，但即使感染了，症状大概率也是轻微的。

预防轮状病毒感染，姜舟表示还应做好预防工作。因轮状病毒多发于6月龄-2岁的婴幼儿，他表示，幼托机构是防御重点。若有儿童不幸感染，机构要做好病人的隔离工作，同时应让孩子养成饭前便后洗手的卫生习惯。

成年人也是轮状病毒侵袭的对象，只不过成年人抵抗力较强，病状不明显。姜舟建议，家长也要做好预防工作，回家和孩子接触前，要先洗手、洗脸、换衣，避免病毒传播。

另外，他还提示，一些家长看到孩子腹泻就着急给孩子用抗生素类的药物，这是不正确的。对于轮状病毒所导致的秋季腹泻，抗生素不仅毫无功效，反而还有可能导致幼儿肠道正常菌群紊乱而加重病情。重要的是及时补充水分及电解质。(童笑雨)