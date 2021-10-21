高血压 糖尿病 对年轻人的杀伤力更大

研究发现，肥胖、糖尿病、高血压、高脂血症等代谢异常，对年轻人群的杀伤力更大，会使年轻人较早发生中风和冠心病。

上海瑞金医院宁光院士等对近20万国人的研究发现，高血压是导致我国居民心血管病发病最重要的危险因素，其次是慢性肾病和糖尿病。慢性肾病则明显增加了全因死亡风险。

研究选择了12个可纠正的危险因素，包括社会经济和心理指标（教育程度和抑郁）、生活方式（吸烟、不健康饮食、饮酒、身体活动少、睡眠时间不适宜）和代谢异常（肥胖、糖尿病、高血压、高脂血症和慢性肾病）。

其中，研究发现，代谢异常对年轻人群影响较大，可导致40至55岁人群52.4%的心血管病事件。

因此，作者认为，包括高血压和糖尿病等在内的代谢紊乱，会使年轻人较早发生中风和冠心病，是年轻人防治的重点。

而在≥75岁老人中，生活方式危险因素导致了34%的心血管病事件，41%的全因死亡，其中不适宜的睡眠时间是首要风险因素。

研究中，低学历增加了老年人死亡率和心血管病风险。教育程度低主要与不健康行为和医疗资源少有关。

此外，研究还发现慢性肾病与心血管病和死亡风险关系密切，其作用独立于高血压和糖尿病等传统风险因素。

研究者认为，在当前人口老龄化和公共卫生严峻挑战下，考虑不同年龄人群危险因素差异，有助于更好识别高危人群，更为精确防控心血管病和死亡率。

据了解，2011至2016年，这项研究共纳入中国心脏代谢疾病和癌症队列研究中193846位居民，平均随访了3.8年。

文/杨进刚（中国医学科学院阜外医院）