冠心病患者如何正确服用抗血小板药物？医生建议来了

冠心病是危害人们健康的“杀手”。抗血小板药物是冠心病治疗的基础药物，而有些患者在服药中会出现自行停药、用药不规律、不及时复诊并调整用药等错误行为，可能造成治疗效果不佳或病情加重，严重时会出现急性心肌梗死、急性心衰等不良事件。冠心病患者该如何正确服用抗血小板药物呢？近日，人民网记者就此采访了首都医科大学附属北京友谊医院心血管中心黄榕翀教授。

黄榕翀教授介绍，用于冠心病治疗的口服抗血小板药物目前主要包括两大类，一类是阿司匹林，PCI术后一般需长期服用；另一类是P2Y12受体拮抗剂，替格瑞洛或氯吡格雷，PCI术后一般至少与阿司匹林联合服用1年。

“冠心病患者口服抗血小板药物时，医生综合评估患者出血风险和缺血风险之间的平衡是非常关键的。”黄榕翀教授表示，在治疗中，医生除了关注药物有效性之外，更关注药物可能带来的不良反应。医生会根据患者的缺血事件发生风险和出血事件发生风险之间的净获益，给予患者一种或两种抗血小板药物治疗。

黄榕翀教授提示，PCI术后，如果服药1年患者又有心绞痛症状频繁发作，应考虑存在支架内再狭窄、既往狭窄程度较轻的病变进展或者新发狭窄等可能，应尽快就医，自行停药可能会导致病情加重，甚至出现急性心肌梗死。抗血小板药物在降低冠脉内及支架内血栓的同时，部分患者可能会出现出血并发症，如果是轻微皮下出血、鼻出血、牙龈出血，不建议停用抗血小板药物，可到心内科门诊监测血常规、出血程度变化。如果是中等程度出血或严重出血事件，建议尽快急诊就诊，根据冠心病病情、出血情况寻找出血原因，决定是否需要调整抗血小板药物，而不是自行停药。如果非急诊或必须要做的外科手术，支架术后一年以内尽量不进行外科大手术，因为手术前后停用抗血小板药物会增加支架血栓形成的风险。另外，对于接受冠心病一级预防药物治疗的人群来说，应在医生指导下，根据心血管病风险评估分数高低选择用药。

黄榕翀医生提醒广大患者，无论哪一种技术、药物、治疗策略都有其适应症、并发症，和医生多沟通，了解相关疾病最新诊疗进展，根据自身病情和医生讨论，医患共同决策，才是疾病治疗的正确打开方式。