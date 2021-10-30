黑龙江29日新增新冠肺炎本土确诊病例26例

2021年10月29日0-24时，黑龙江省新增新冠肺炎本土确诊病例26例（均在黑河市爱辉区），新增本土无症状感染者1例（黑河市爱辉区）。

截至2021年10月29日24时，全省现有境外输入确诊病例2例，现有本土确诊病例36例，现有本土无症状感染者1例。

自2021年10月29日10时起，黑河市爱辉区长海社区盛泰小区、黑河市爱辉区人保财险社区林业集资楼小区调整为中风险地区。自2021年10月30日零时起，黑河市爱辉区鹿源春社区宏志小区、黑河市爱辉区博文社区昌辉雅典城小区、黑河市爱辉区博文社区尚品佳苑小区、黑河市爱辉区长海社区中房76号楼小区调整为中风险地区。

我省发生本土疫情，请广大群众密切关注疫情动态，如与阳性感染者活动轨迹有交集，或14天内有国内中高风险区、涉疫地区旅居史的，立即主动向所在社区（村屯）、工作单位报备，并配合落实防控措施。如出现发热、干咳、乏力、咽痛、嗅（味）觉减退、腹泻等症状，请勿自行服药，需佩戴口罩尽快到就近的医疗机构发热门诊排查和就诊，就诊过程中避免乘坐公共交通工具，并主动告知旅居史、接触史。

国内现有2个高风险地区、24个中风险地区（我省黑河新增6个）。提醒广大群众关注官方权威发布，进一步提高防范意识，出门佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离、推广分餐公筷、垃圾分类投放、看病网上预约等文明健康生活习惯。我省现已全面启动3-11岁人群新冠疫苗接种工作，请没有接种疫苗的适龄人群、没有完成全程接种的人群、满六个月需要接种加强针的人群，尽快到辖区新冠疫苗接种点咨询接种，共同构建抗击新冠病毒的免疫屏障。