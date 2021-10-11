世界镇痛日：疼痛本是病 面对疼痛莫当“忍者”

头痛、颈椎痛、手腕痛、眼睛痛、腰痛、神经痛……这些日常疼痛，你经历过吗？10月11日是世界镇痛日，人民网记者采访了上海市第一人民医院疼痛科副主任张建海，带您了解几乎伴随我们一生的疼痛。

从医学角度来看，疼痛是一种令人不愉快的感觉和情绪上的感受，伴有实质性的或潜在的组织损伤。张建海医生介绍，疼痛不仅是某些疾病的症状，其本身就是疾病，可导致睡眠不佳，精神情绪变化，各脏器及系统功能下降等，甚至引起疼痛性残疾或危及生命。

“目前，人们对疼痛的诊断和治疗普遍未引起重视，导致疼痛未能得到有效和及时控制。”张建海医生表示，通过临床观察发现患者对于疼痛最常见的误区有：

误区一：疼痛能忍则忍。对于尚能忍受的疼痛报以“能忍且忍”的态度。事实上，这种观点是完全错误的。疼痛是人体组织器官受损的主要信号，是一种保护性信号，应引起关注。一旦发生疼痛应及时就医，无须一忍再忍，以免延误治疗时机。

误区二：不管用什么方法，先止了痛再说。“头痛医头，脚痛医脚”的想法同样是错误的。疾病的发生、发展存在自身规律，必须的检查有助于明确病因，针对病因进行治疗，才能达到长期完善的镇痛目标。反之，盲目错误用药容易掩盖症状而导致延误病情，甚至发生严重后果。

误区三：止痛药吃多了会成瘾。谈起止痛药，很多人都会情不自禁地说起药物的成瘾性。事实上，并非所有止痛药物都会令人成瘾。只有麻醉性止痛药、安眠药等含有致瘾成分的药物才会让人对它“恋恋不舍”。即使临床需要使用上述药品，只要遵医嘱正确用药，完全可以避免药物依赖的发生。

“疼痛作为继血压、呼吸、脉搏、体温之后的‘第五大生命体征’，我们必须要加以重视，尽早治疗，防止其造成更大或更长久的损害。”张建海医生提示，当遇到三叉神经痛、带状疱疹后遗神经痛、中枢痛、反射性交感神经萎缩症等神经病理性痛；无手术指征的颈、肩、腰腿关节痛；癌性疼痛等情况，都需要尽早去医院就诊，以免延误病情。