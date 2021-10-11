国家药监局开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动 儿童化妆品成关注重点

人民网北京10月11日电 （记者孙红丽）据国家药监局官网消息，为加强网络销售化妆品监督管理，严厉打击利用网络销售违法化妆品行为，在化妆品“线上净网线下清源”专项行动第一阶段的工作基础上，国家药监局决定自2021年10月至2022年10月，再次在全国范围内组织开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动。

据悉，此次专项行动的三大工作重点为：第一，清理整治未经注册或者未备案的化妆品。清理整治利用网络销售的未经注册的特殊化妆品、未备案的普通化妆品、冒用他人化妆品注册证的化妆品以及国家或者省级药品监督管理部门通知暂停或者停止经营的化妆品。

第二，清理整治标签违法宣称的化妆品。对标签存在虚假或者引人误解的内容，明示或者暗示具有医疗作用，违法宣称药妆、干细胞、刷酸、医学护肤品等的化妆品进行清理整治。

第三，清理整治存在质量安全风险的化妆品。清理整治利用网络销售的非法添加可能危害人体健康物质的化妆品、使用禁用原料生产的化妆品、超范围或者超限量使用限用组分生产的化妆品等，重点关注儿童化妆品、祛斑美白类化妆品等。

国家药监局官网资料显示，国家药监局自2019年起，连续两年开展化妆品“线上净网线下清源”专项行动，严厉打击利用网络非法添加、假冒伪劣等违法行为。2020年持续保持高压态势，强化案件查处，全国查办化妆品案件11900件，责令停产整顿478家。两年间会同公安机关重拳出击，查处了一批化妆品重特大案件，捣毁生产经营窝点55个，抓获犯罪嫌疑人200余人，涉案总金额超过20亿元。