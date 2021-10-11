北京全市中小学生开始接种流感疫苗

目前，本市中小学生流感疫苗免费接种工作已启动。本市多年研究数据显示，对于学生而言，在流感疫苗株与流行株匹配的情况下，接种流感疫苗个体感染流感病毒的风险可减低50%。

10月上旬开始，中小学校、中等专业学校、技工院校学生以及来京就读的外地、外籍学生，都可以免费接种流感疫苗。在征得学生家长的同意下，学生可以在校集中接种。接种工作将于12月底结束，有接种需求的学生应尽早安排接种。在校中小学生由所在学校统一组织接种，具备设立临时接种点条件的学校在规定时间内统一接种，不具备条件的由学校通知学生家长带学生到所在地段的接种点进行接种。

本市多年研究数据显示：学校集体接种疫苗，可以有效减少学龄儿童流感感染发生。在流感疫苗株与流行株匹配的情况下，接种疫苗的个体感染流感病毒的风险可减低50%。即便在流感病毒疫苗株与流行株不匹配的情况下，学生接种疫苗的保护效果也可达38%。在确诊流感的学生中，接种疫苗的学生与未接种的学生相比，出现38摄氏度以上发热的风险显著减低。在疫苗株与流行毒株匹配的季节，大规模集中接种可使中小学校流感集中发热疫情的发生风险降低85%。接种率不低于50%的学校出现流感集中发热疫情的概率较接种率低于50%的学校降低60%至70%。

市疾控中心提醒，在接种前，家长应了解流感疫苗的禁忌症；患有慢性疾患的学生，家长应向医生咨询；在知情同意书上如实填写孩子的健康状况，以便接种医生准确判断孩子是否可以接种。