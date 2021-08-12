江苏省开展听力“防治康管”行动 赋能听障儿童回归有声世界

近期，江苏省卫生健康委以党史学习教育“我服务你健康”为民办实事活动为契机，联合江苏省残联组织开展儿童听力“防治康管”行动。据了解，活动旨在通过建立运转高效的听力筛查、诊断、治疗、康复闭环管理模式，从四个环节上进一步做实做优听力损失儿童的全流程健康服务，帮助患儿回归有声世界，提升患儿健康水平和生活质量。

首先，在“防”的环节，做实新生儿听力筛查项目。今年以来，结合《江苏省出生缺陷防治办法》的正式实施，充分利用报纸、广播、电视、网络等载体，统筹采取开设专题专栏、在线访谈、专家解读，开展孕妇学校现场授课等形式做好线上线下联动宣传，进一步加强对医务人员听力筛查政策培训，加大对社会面聋哑预防知识普及，提高患儿家庭对听力筛查服务的知晓率和依从性。结合江苏省政府民生实事项目的大力推进，通过“培训+督导”，进一步压实各级儿童听力筛查质控中心责任，提升儿童听力筛查机构人员能力水平。截至2021年7月底，江苏省共为281811名出生一个月内新生儿免费提供听力筛查，经进一步检查，确诊听力损失患儿719人，均对其进行干预。

其次，在“治”的环节，优化定点医疗机构布局。在江苏省确定15家新生儿听力障碍诊断中心，规范患儿的早诊早治及转介服务。依托省防聋治聋技术合作组，加强对全省开展听力损失治疗机构的培训和指导工作，确保听力损失儿童得到优质医疗服务。重新布局儿童人工耳蜗植入手术定点机构，在原有3家定点机构基础上，2021年新增4家定点机构和8家培育机构，进一步提高重度听力损失患儿手术治疗的可及性。

再次，在“康”的环节，无缝对接省残联康复机构。江苏省卫生健康委与江苏省残联康复机构建立信息共享机制，及时将听力损失患儿信息推送至省人工耳蜗康复救助项目办公室（以下简称项目办），由项目办引导患儿家庭申请项目救助，协调人工耳蜗康复救助机构为听力损失为重度以上、配戴助听器康复效果不佳、无手术禁忌症患儿提供免费人工耳蜗植入手术，并指导患儿开展规范的康复训练。

最后，在“管”的环节，实现全流程服务规范有序。在江苏省妇幼健康信息系统开设新生儿听力筛查模块，向全省所有提供听力筛查、诊断和治疗的医疗卫生机构开设权限，并指导各机构加强信息系统应用，确保数据上传及时无误。全面梳理新生儿听力筛查、诊断、治疗、康复各环节工作，优化服务流程，实现闭环管理。重点针对听力初筛/复筛不通过、听力诊断异常、听力损失高危和听力损失干预、听力损失康复训练的婴幼儿，指定专人负责随访管理，并将随访相关信息及时录入省妇幼健康信息系统，实现儿童听力“防治康管”各环节工作应管尽管、规范有序，提升了整个项目的运行效率和社会效益。