直播预告：防治青少年游戏沉迷不仅仅是限制时间

长时间沉浸在游戏之中，使得很多家长担心孩子沉迷游戏影响学业和生活。预防青少年沉迷游戏都需要注意哪些问题？怎样才能有效的帮助孩子合理安排游戏时间？10月12日10:00-11:00，人民日报社旗下新媒体客户端“人民好医生”将邀请北京安定医院抑郁症治疗中心病区主任、精神科副主任医师沙莎做客直播间，和大家一起关注防治青少年游戏沉迷，欢迎大家收看！

嘉宾简介

沙莎，精神科副主任医师，心理治疗师/注册系统督导师。北京安定医院抑郁症治疗中心五病区主任，心理治疗教研组副组长，北京市属医院援鄂医疗队队员。

中华医学会精神医学分会进食障碍协作组委员，中国心理学会临床心理学注册系统注册系统督导师（D-21-038），中国心理卫生协会青年工作委员会委员，中国医师协会精神科医师分会精神分析工作组 委员，中国医疗保健国际交流促进会精神卫生分会委员，2019年北京市西城区优秀医师，北京安定医院十佳获得者；2020年北京市级记功奖励。

擅长：抑郁症，双相情感障碍及失眠等疾病的诊疗

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