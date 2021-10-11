年少早知愁滋味 青少年“心病”多发为哪般？

新华社兰州10月10日电（记者梁军）10日是世界精神卫生日，今年我国的卫生日主题为“青春之心灵、青春之少年”。记者近日在甘肃兰州采访发现，面对青少年心理健康问题日益增多，当地学校、家庭与医疗机构携手，为青少年的“美丽心灵”构筑起防护屏障。

甘肃省第二人民医院青少年心理健康门诊，每年接诊量近5000人，其中六成是初中生，三成是高中生。“孩子们的心理疾病以抑郁症为主，还有焦虑症、强迫症以及学习障碍、人际关系障碍问题。”甘肃省第二人民医院副院长何蕊芳说。

她介绍，青少年面临学业、升学与交友等方面的压力，但是正值青春期的他们，身心都处在不稳定状态，时常感到彷徨和迷茫，而父母对这一变化没有充足准备，难免无意识地打压孩子的负面情绪，导致青少年心理压力增加。

2020年起，甘肃省精神卫生中心与兰州市教育局合作，在兰州市中小学构建心理危机预防、预警、干预体系，组建心理危机专家团队，帮助青少年及时化解心理危机。兰州市多家学校还加入甘肃省精神卫生专科校园联盟，让遇到心理障碍的学生，享受专业医疗机构绿色就医通道，同时心理医生通过举办专题培训，促使更多家长、教师掌握心理危机应对策略。

目前，心理健康教育已经是兰州市许多中小学开展的常态化课程。兰州市外国语学校每年通过心理普查，为每个学生建立心理健康档案，心理教师借助教育部门云平台数据，对孩子们的心理问题进行鉴别，出现严重心理问题的学生及时进入专业医疗机构接受干预。

兰州市外国语学校专职心理教师张文靓说，随着社会各界的努力，人们对精神卫生疾病的认识发生了明显的变化，社会大众对心理疾病的认知度、接受度和包容度均有提高，“许多人从遮遮掩掩，转为主动寻求就医，同时对心理健康疾病的病耻感开始下降。”

心理专家认为，帮助青少年塑造“美丽心灵”正迎来更多良好外部环境。其中，“三孩政策”的放开，会让更多独生子女有家庭玩伴，这有助于锻炼孩子的综合能力；而“双减”政策的出台，能够减轻青少年负担，更有助于他们的身心健康发展。

“尽管我国精神卫生和社会心理服务体系日趋完善，但良好的家庭关系仍然是青少年心理健康成长的基础。”何蕊芳说，父母首先应该拥有健全的人格、稳定的情绪，并注重与子女构建健康的亲子关系，随时接纳孩子的负面情绪，为其构造良好的疗伤环境。