直播预告：老年听力损失如何干预

听力损失是老年人身体功能衰退的常见表现之一，不仅会导致听觉言语交流障碍，还能引发虚弱感、孤独感、猜疑感、焦虑、抑郁等精神心理问题和社会隔离现象。

为提升大众对耳与听力健康知识的认知度，普及耳聋预防的康复知识，降低老年人发生听力损失的风险，人民网·人民健康与全国防聋治聋技术指导组共同开展“重阳佳节 关爱老年听力健康”系列科普节目。10月14日14:00，上海交通大学附属第六人民医院院长殷善开，首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉科研究所临床部副主任王硕做客人民好医生客户端，科普老年听力损失如何干预。

专家介绍

殷善开，主任医师、教授，上海交通大学附属第六人民医院院长；上海交通大学耳鼻咽喉科研究所所长；上海市睡眠呼吸障碍疾病重点实验室主任；中华医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会副主任委员；上海市医学会耳鼻咽喉头颈外科学分会主任委员；国际耳内科医师协会中国分会主席；中国睡眠研究会副理事长。

临床专业特色：耳外科、耳神经外科、侧颅底外科、睡眠医学，致力于耳聋、眩晕、OSAHS等疾病的防治研究。

王硕，研究员、副教授。首都医科大学附属北京同仁医院耳鼻咽喉科研究所临床部副主任；首都医科大学”听力与言语康复学”专业执行主任；中国医疗保健国际交流促进会听力学分会秘书长；助听器验配师国家职业专家委员会委员。

临床专业特色：听力检测与评估、助听器验配、人工耳蜗调试与康复，致力于听觉与言语感知机制的基础与应用基础研究。

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