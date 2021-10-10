世界精神卫生日：悦纳自己和社会 进取美好生活

10月10日是世界精神卫生日。近年来，随着生活节奏加快，竞争压力加剧，心理行为异常和精神障碍患者逐渐增多。

中南大学湘雅三医院副院长、临床心理科主任医师邓云龙介绍，精神卫生就是心理健康，是一种个体知晓自己和社会的安好状态，能应对生活日常应激，能建设性地、有成效地工作，并对自身及其社会有贡献，而不仅仅是没有精神疾病。

“精神不卫生或心理不健康的较为严重形式就是精神疾病或心理障碍。”邓云龙医生表示，在实现自我、贡献社会的过程中，个体的精神功能可能出现形形色色的问题或症状，如幻觉妄想，抑郁、焦虑、躁狂，行为异常；更加严重时会出现危及生命安全的极端行为。这些症状通过不同的方式组合就形成了各种精神疾病。

邓云龙医生谈到，精神疾病是生物、心理、社会因素共同作用形成的，所以精神疾病的预防、治疗和康复要遵循生物—心理—社会医学模式，一以贯之地从多方面综合治疗或管理，包括个体自身努力、家人关心、社会帮助、药物和心理治疗等。这些治疗或管理方式之间是相互促进而不是相互替代的关系，更不是相互排斥的关系；绝大多数精神疾病可以通过科学系统的治疗得到康复。

很多精神疾病患者及家属常期待能不能通过“自己想开些、家人多关心些，就不用吃药了”，并且总怕精神药物“成瘾、不良反应大”，等等。对此，邓云龙医生表示这些观点是不正确的。当前，我们常用的精神药物是安全有效的，绝大多数精神药物的副作用并不可怕，是可控的。尝试理解精神疾病产生的原因，消除对精神疾病的成见，支持患者寻求专业医生的指导与帮助，才更有利于缓解患者的痛苦，促进其功能恢复和回归社会。

“轻性的心理障碍及心理问题，除与遗传易感素质等因素相关外，更与社会环境刺激、个性特征、应对方式等有关。精神卫生，就是悦纳自己和社会，进取美好生活。”邓云龙医生建议，要知己知彼，了解自己的身体、心理健康状况和特点；理解精神障碍产生原因和应对措施。在遇到压力和挫折时要从容应对，反应适当。学会张弛有度，保持个人内心与外界社会环境在真实当下的和谐。要愿意接纳自己的身体和心理，成功和失败等；按照自己最本真的内心来设定生活目标，并不断付诸实施，享受奋斗过程和自我实现的幸福与快乐。