国家卫健委：10月9日新增确诊病例24例 均为境外输入病例

10月9日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例24例，均为境外输入病例（云南10例，上海6例，山东2例，辽宁1例，浙江1例，福建1例，河南1例，广西1例，四川1例），含3例由无症状感染者转为确诊病例（辽宁1例，浙江1例，四川1例）。无新增死亡病例。无新增疑似病例。

当日新增治愈出院病例59例，解除医学观察的密切接触者1171人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例500例（其中重症病例1例），现有疑似病例1例。累计确诊病例9278例，累计治愈出院病例8778例，无死亡病例。

截至10月9日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例731例（其中重症病例1例），累计治愈出院病例91031例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例96398例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1206394人，尚在医学观察的密切接触者25406人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者14例，其中境外输入13例，本土1例（在云南德宏傣族景颇族自治州）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察13例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者369例（境外输入352例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例28625例。其中，香港特别行政区12261例（出院11946例，死亡213例），澳门特别行政区77例（出院64例），台湾地区16287例（出院13742例，死亡846例）。