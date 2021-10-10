专家提醒：良好家庭教育是化解青少年心理危机的“良方”

新华社兰州10月9日电（记者梁军）10月10日是世界精神卫生日，今年我国的节日主题为“青春之心灵 青春之少年”。心理专家表示，虽然社会心理咨询服务体系不断成熟，但良好的家庭教育仍是化解青少年心理危机的“良方”。面对青少年的一些“小情绪”，家长如果能够早识别、早干预，就能防患于未然。

甘肃省天水市的鹏鹏是一名17岁的中学生。父母发现他与同学关系不融洽，厌学情绪较重，晚上睡眠欠佳。在父母的陪同下，鹏鹏近期来到医院就诊，被诊断为人际关系障碍。“这是一种心理健康疾病，如果不早干预，就会影响孩子的身心健康。”甘肃省第二人民医院副院长何蕊芳说。

专家介绍，青少年常见心理疾病有抑郁症、焦虑症、强迫症，以及学习障碍、人际关系障碍等。很多青少年之所以罹患心理疾病，部分原因就是遭受来自父母有意或无意的叠加性心理创伤。因此，孩子出现情绪问题，质疑、批评或贬低孩子的办法都不可取。

“父母是青少年的监护人，家庭是青少年的避风港。由于青少年尚处于大脑发育未完全成熟的阶段，情绪易波动，遇事应对方式还相对幼稚，面对心理障碍时如果没有家长的支持和引导，青少年很容易失去应对的勇气和信心。”何蕊芳说。

何蕊芳说，良好的家庭教育是预防精神心理障碍的最佳方式。当发现孩子出现情绪波动时，家长首先需要理解孩子的痛苦，肯定孩子为摆脱不良情绪所做的努力，并寻找情绪背后的原因。

专家提醒，家庭是青少年心理健康成长的重要“土壤”。父母保持融洽的夫妻关系，可以为孩子营造舒适的成长环境；在亲子关系良好的家庭，孩子会向父母敞开心扉、倾诉烦恼，及时化解负面情绪。