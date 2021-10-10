今年1-8月全国追回医保基金88.12亿元

今年4月以来，公安部会同国家医保局、国家卫健委等部门联合部署开展依法打击欺诈骗保专项整治行动。据国家医保局基金监管司副司长、二级巡视员段政明介绍，今年1至8月份，全国共检查定点医药机构51.66万家，查处21.25万家，其中行政处罚3297家，暂停协议9777家，取消协议2398家，追回医保基金88.12亿元。

全民医保是保障人民健康的一项基本制度。近年来，随着国家医疗保障体系的健全完善，医保覆盖面和基金规模不断扩大，风险点也随之增加。“专项整治行动开展以来，全国公安机关围绕医疗保障领域‘假病人’‘假病情’‘假票据’等重点诈骗医保基金犯罪行为，依法严厉打击各类诈骗医保基金犯罪活动。”公安部刑事侦查局二级巡视员王永明介绍，截至9月底，全国公安机关共打掉犯罪团伙251个，抓获犯罪嫌疑人3819名，破获诈骗医保基金案件1246起，追缴医保基金2.3亿元，联合医保部门关停处置医药机构277家，形成了依法严厉打击诈骗医保基金违法犯罪的强大震慑。

医疗保障基金是人民群众的“看病钱”“救命钱”，事关广大群众的切身利益。国家医保局成立以来，初步构建起打击医保欺诈骗保的高压态势，医保欺诈骗保案件普发、频发的局面得到初步遏制，医保基金监管工作取得一定成效。2018年至2020年共检查定点医药机构171万家次，查处86万家次，追回医保基金348.75亿元。段政明强调：“医保基金监管形势依然严峻，欺诈骗保案件仍然时有发生，如安徽太和县、河北省成安县欺诈骗保案件，都引起社会广泛关注。这再次警示，打击欺诈骗保的任务仍然十分艰巨，需要常抓不懈。”

段政明指出，下一步，国家医保局将联合公安部印发《关于加强打击诈骗医保基金案件行刑衔接工作的通知》，继续深化部门联动长效机制，始终保持打击诈骗医保基金违法犯罪行为的高压态势，进一步提升医保基金综合监管能力，推进医保基金监管工作向纵深开展。（记者董蓓）