直播预告：远离冠心病，健康从“心”开始

9月29日是一年一度的“世界心脏日”，心脏是人体最重要的器官之一，健康与否直接关乎大家的生命。如今，心血管疾病已对人类健康形成了威胁。作为大家熟知的一类心血管疾病，冠心病在发作时有哪些典型症状？哪些人更容易被冠心病“盯上”？在日常生活中，大家又该如何预防冠心病呢？

9月29日9:30至10:30，中国中医科学院西苑医院心血管三科/国家中医心血管病临床医学研究中心、主任医师/教授、中国医师协会中西医结合心脏介入委员会副主任委员赵福海将做客“人民好医生”APP直播间，为大家分享冠心病相关知识，届时敬请收看。

专家简介：

赵福海，中国中医科学院西苑医院心血管三科/国家中医心血管病临床医学研究中心、主任医师/教授、临床医学博士、博士研究生导师。

现任中国医师协会中西医结合心脏介入委员会副主任委员，中华中医药学会介入心脏病委员会常务委员、世界中联心脏介入委员会常务委员兼副秘书长、中华医学会北京分会心脏起搏与心脏电生理委员会委员、北京医师协会心血管分会委员、北京医学会心血管分会委员。国家自然基金评审专家、中国中西医结合杂志审稿专家、先后承担国家自然科学基金面上项目四项、北京市自然科学基金一项，科技部973重点项目、国家重点研发计划子课题、国家卫生基金项目，中医药行业专项等课题10余项。目前主要从事冠状动脉粥样硬化的基础和防治研究，在中药莪术提取物的药学、药理等方面积累了较多的工作基础。发表论文50余篇，其中SCI 收录论文8篇，论著3部，国家发明专利2项，美国专利1项。获省级科技进步三等奖一项。

擅长：心血管疾病的介入诊疗；对慢性心力衰竭、心律失常、高血压病等中西医结合治疗。

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