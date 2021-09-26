秋季进补要补而不峻、防燥不腻

秋分之后，气候逐渐干燥，夜晚虽然凉爽，但白天有时气温仍较高。中医认为，热能伤津、伤气，燥胜则消耗津液。东南大学附属中大医院中医内科主治医师侯茜提醒大家，秋分过后养生保健应做好适当进补、平衡膳食、预防秋燥三方面。

秋燥的症状主要表现在呼吸系统、皮肤以及肠道等三个部位。呼吸系统的秋燥症状主要表现为口鼻干燥、咽部干燥等。皮肤的秋燥症状表现为皮肤的干燥、瘙痒，甚至出现干裂、皮屑脱落等，尤其需要引起注意的就是老年人和糖尿病患者。而肠道干燥则是表现为肠道津液不足，容易出现大便干结难解、便秘、腹胀等情况。在预防秋燥时应选用滋养润燥、益中补气的食品，如西洋参、太子参、麦冬、沙参、地黄、黄精等。

秋已过半，气温由热转凉，人体的消耗也逐渐减少，食欲开始增加，人们选择食物的范围扩大了。这时，在膳食调配方面要注意的问题就是要平衡膳食，可以根据秋天季节的特点来适当进补，为过冬做准备。而秋季进补则应遵循“补而不峻”“防燥不腻”的原则，可以增加一些营养物质的摄入，如鸭肉、猪肉、鳖肉、乌骨鸡、鱼、禽蛋、奶制品等既有营养又易消化的食物，同时还能增强抗病能力。而对于脾胃虚弱、消化不良的人群来说，可以常服健补脾胃的莲子、山药、扁豆、百合等。

除此以外，秋季的饮食还应当注意“少辛多酸”，少吃辛辣发散之品，如辣椒、生姜、肉桂、花椒等。同时也要少吃煎炸烧烤等肥甘厚腻之品，这些食物易生湿热，损伤脾胃，加重秋燥。相反，可以多吃葡萄、石榴、柚子、山楂等酸性食物。

秋季的气候忽冷忽热，有时又秋雨连绵，人们稍不注意就会伤风感冒或旧病复发。因此，侯茜主治医师给大家推荐了2款中医药膳，来帮助大家增强机体抵抗力，从而防止疾病的发生。

●玉屏风散

出自《丹溪心法》，采用黄芪10克，白术20克，防风10克一起煎水代茶饮，或服用玉屏风颗粒一天2-3次。对于基础病多、体质较差、易感冒及气虚出汗的人群来说，如出现疲劳乏力、怕吹风、易出汗等症状，在秋季坚持服用玉屏风散，可以起到补气固表止汗、增强抵抗力的作用。

●增液汤

出自《温病条辨》，采用玄参15克、麦冬12克、生地12克一起煎水代茶饮，能润一身之燥，适合阴虚体质患者，如糖尿病出现口干口渴、复发性口腔溃疡、习惯性便秘、慢性咽炎等情况服用，在秋季可常饮用。