中华医学会影像技术分会2021年全国青年学术会议举行

“自2020年疫情以来，影像技术领域发生了巨大的转变，利用‘5G+远程扫描技术’、人工智能等信息化手段完成技术创新，为抗击新冠肺炎做出巨大贡献。”中华医学会副秘书长王大方在中华医学会影像技术分会2021年全国青年学术会议暨四川省医学会第二十二次医学影像技术学术会议上说。

2021年9月16日，由中华医学会、中华医学会影像技术分会主办，四川省医学会、四川省医学会影像技术专委会承办，四川大学华西医学技术学院协办，中华医学会影像技术分会2021全国青年学术会议暨四川省医学会第二十二次医学影像技术学术会议在四川省成都市召开。中华医学会影像技术分会主任委员李真林、中华医学会副秘书长王大方、四川省医学会秘书长刘成、四川大学副校长张林、华西医院副院长曾勇、中华医学会影像技术分会名誉主委余建明、候任主委马新武、副主委孙文阁、雷子乔、吕发金、赵雁鸣出席会议。

据了解，此次会议为期三天。除了召开中华医学会影像技术分会第九届委员相关会议，会议第二天还举办了第八届“泰山杯”全国医学影像技术专业大学生（本科）实践技能大赛暨第四届全国医学影像技术专业青年教师微课教学竞赛，以及医学技术教育教学研讨会。

中华医学会影像技术分会主任委员李真林在开幕式致辞中表示，本届学会倡导“固本强技、规范创新”：“固本强技”强调自我修为，从医、教、研、管等4个方面夯实基础，不断提升自己。医疗以病人为中心，教学以学生为中心，管理以技师为中心，科研以临床问题为中心。全力推行“检查规范化、影像同质化，应用创新化、技师诊断化”，同时搭建“中国好技师研修院”网络交流学习平台，以及“技师精英俱乐部”等培训项目。学会与人民卫生出版社共建“中华影像技术视频库”，录制DR、CT操作规范视频。通过线上、线下，5G等形式，多维度、全覆盖科普成像规范、新技术与新知识，培养学习型学会。

中华医学会影像技术分会主任委员李真林

中华医学会副秘书长王大方在开幕式上指出，本届学会积极参与人民网主办的“健康新征程、关爱走基层”活动，助力区域影像检查结果互认，推动优质医疗资源下沉，提升县域基层医疗机构的服务能力与水平，加快乡村振兴步伐。

在青年技师交流大会中，李真林教授表示，此次学术会议搭建“中国好技师研修院”学习平台，共建“中华影像技术视频库”，开辟技师优秀论文发表 “绿色”通道，全面提高青年技师的综合能力，加强影像技师队伍的建设。坚持线上、线下相结合，开展多种技师能力培训，培养优秀青年队伍，探索新时代创新发展之路。